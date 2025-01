Neměli jsme je rádi, ale nelze na ně zapomenout. Co herním monstrům z devadesátých let oproti těm moderním chybělo na inteligenci a grafických detailech, to doháněla množstvím a sveřepostí, nic jako útěk z bojiště, nedejbože kapitulaci neznala. Tak schválně, na kolik z ikonických nepřátel z doby před dvaceti lety si ještě dnes dokážete vzpomenout.