Herní tvůrci už dávno neopisují z fantazie, ale z mapy světa. Projděte si náš kvíz a zjistěte, jestli poznáte skutečné lokace, které se schovávají za virtuálními krajinami. Dostanete se až do bonusového levelu, nebo vám dojdou životy při první misi? Soutěžit o voucher na Chytrý kvíz můžete do 30. 6. 2025 do 12:00.