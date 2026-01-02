Kvíz:

Otestujte se v ultimátním herním kvízu 1989–2026

2. ledna 2026

Herní svět se během let dramaticky proměnil. Přijměte pozvání a užijte si pozoruhodný vývoj, který se udál v této oblasti lidské zábavy. Vaším úkolem je poznat známou hru jen podle obrázku.

Otázka 1/38

Z jaké hry pochází obrázek níže? (1989)

Kvíz - 1989

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Xman

Souboj místo manželské poradny? Středověká bojová literatura ukrývá záhadu

Je to dočista detektivní pátrání. Jeho středobodem jsou středověké bojové...

Cestování

Čtyři minuty nad propastí. Do švýcarské vesničky vede nejstrmější lanovka světa

Mürren, švýcarská horská vesnice zavěšená na okraji skalní terasy, je přístupná...

OnaDnes

Jak se během roku měnily slavné hvězdy? Jejich vzhled bere dech

Proměny slavných hvězd v roce 2025.

Kultura

Bardotová jako sexsymbol i ochránkyně zvířat. Připomeňte si její významné milníky

Brigitte Bardotová ve filmu A coeur joie (1967)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.