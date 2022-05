Nejdražší český film doprovodí i hra, Kingdom Come: Žižka to však nebude

Žižka svým rozpočtem daleko překonává vše, co u nás zatím ve filmové tvorbě vzniklo. Celkem už stál více než půl miliardy korun (pro srovnání Tmavomodrý svět vyšel na necelou polovinu) a tak je jasné, že mají tvůrci mezinárodní ambice. Tomu odpovídá i herecké obsazení, kde kromě předních českých herců najdeme i taková jména jako Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger či Sophie Lowe.

Kingdom Come: Deliverance se sice odehrává za Žižkova života, adaptací filmu ovšem není.

Informování o filmu ovšem nechme na našich kolezích z kulturní rubriky a rozeberme si nenápadnou zmínku v samotném závěru traileru, kdy už možná většina diváků ani nedává pozor. Bez bližšího vysvětlení se totiž na obrazovce mihne informace: Také jako videohra na konzolích a PC.

Herní adaptace českých filmů jsou veliká vzácnost, až na nepovedený Ro(c)k podvraťáků z roku 2006 (naše recenze) si vlastně ani na žádný jiný nedokážeme vzpomenout. V dnešní době navíc tvorba takové videohry není nic snadného a jelikož je z popisu zřejmé, že nejde jen o lacinou mobilní hříčku, je jisté, že vývoj už musí probíhat několik let.

Cyprinia mají za sebou zatím jen dvojici akčních strategií State of War z počátku tisíciletí.

Pak se samozřejmě nabízí otázka, kdo by tady asi na něčem takovém mohl pracovat? Samozřejmě jako první jméno každého napadnou Warhorse, jejichž kreativní ředitel Daniel Vávra se dlouhodobě profiluje jako nadšenec do české historie a jejich prvotina Kingdom Come: Deliverance se v éře Jana Žižky (přelom 14. a 15. století) odehrává. Studio má údajně sice pracovat na jejím pokračování, ovšem to by se nevylučovalo a otevřený konec minulého dílu by na filmovou licenci šel jistě snadno naroubovat.

Bohužel tomu tak podle všeho není. Databáze českých a slovenských her Visiongame totiž jako autory označuje nepříliš známé slovenské studio Cypronia a má jít o akční adventuru z pohledu třetí osoby. Nezbývá než doufat, že nepůjde o klasickou rychlokvašku bez přidané hodnoty, jak je u herních adaptací filmů často zvykem.

Kromě toho pak vzniká podle Jana Žižky i aplikace pro rozšířenou realitu na mobilní telefony od lidí, kteří například rozpohybovali kostru plejtváka v Národním muzeu.

Kdy bychom se mohli obou her dočkat v tuto chvíli nevíme, premiéra filmu je však naplánovaná na 8. září.