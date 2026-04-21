Musíte to z nich vytřískat. Život není krásný láká na poslední den exekutora

Ondřej Zach
Je vám 63 let, chlastáte jako duha a čeká vás poslední den v práci exekutora. Co by se mohlo pokazit? Třeba to, že od vás právě utekla vaše žena. Práce ovšem nepočká.

14.05.2026 PC

iDNES.cz

Mnozí z vás si jistě vzpomenou na svéráznou sérii českých freeware adventur Život není krásný, za nimiž stojí Martin Pohl, známý také jako rapper Řezník či autor Martyho frků. První díl vyšel už v roce 2002 a série ještě své poslední slovo neřekla.

Na 14. května se totiž chystá díl Život není krásný: Poslední exekuce. Tentokrát to však bude komerční hra, kterou seženete nejen na Steamu, ale v případě zájmu i v krabičce na DVD s pár bonusy (staré hry, soundtrack, artworky) za 666 korun.

„Místo řešení manželské krize ale musíte do práce – váš šéf je totiž ještě větší hovado než vy, a nejvíc na světě hned po laskavosti a dobrosrdečnosti nesnáší nekázeň,“ stojí v popisu příběhu.

„Berete tedy do rukou svou exekutorskou výbavu a jdete se pustit do brutálního vymáhání peněz od těch nejzranitelnějších – nepřizpůsobivých, mentálně pomalejších a dokonce i od malého kloučka z dětského domova, který zdědil dluh po zesnulých rodičích. Nedá se nic dělat, práce je práce, a zákon mluví jasně – musíte to z těch nebožáků vytřískat, hlava nehlava!“

Hráči se mohou těšit na víc než čtyřicet obrazovek a přes třicet nadabovaných postav. Ústy hlavního hrdiny Vladimíra Brehowského promlouvá Leoš Noha. Tvůrci dále prozradili, že hra obsáhne i druhý, tajný konec.

