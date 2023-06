Každá desátá hráčka prý kvůli nadávkám přemýšlela o sebevraždě

Že anonymní internet není zrovna nejpřátelštějším místem k bytí, se přesvědčujeme každým dnem, o vyhroceném prostředí online počítačových her to pak platí dvojnásob. A v případě, že jste žena, pak možná až čtyřnásob.

I když se o problému v posledních letech začalo mnohem víc mluvit, vývojáři neustále slibují technologická řešení a tématu se věnují i neziskové organizace, situace se nijak nelepší.

Britská televize Sky News kvůli reportáži na toto téma vyzpovídala čtyři tisíce žen a výsledky jsou deprimující.

S nějakou formou obtěžování se jich setkala bezmála polovina, ve věkové kategorii 18–24 pak dokonce 75 procent. Většinou to bylo formou mluvených nebo psaných komentářů sexuální povahy, ve třetině případů však šlo o výhrůžky násilím.

Streamerka Steffy Evansová má online nadávky na háku, ne každý má ale takovou povahu.

„Lidé často říkají, ať je prostě ztlumím nebo jim nic neodpovídám, jenže ono to pokračuje a pokračuje až do bodu, kdy vám zase začnou nadávat, protože se jim nedostává reakce, kterou od vás chtějí,“ vyvrací v reportáži klasický argument, jak se s internetovými hulváty vypořádat, jedna ze zpovídaných žen. Nebo vám by se chtělo každou chvíli někoho „banovat“, nedejbože se dobrovolně připravit o možnost týmové komunikace, která je v řadě dnes populárních her nezbytná pro úspěch (viz náš článek na toto téma)?

Ne každý má přitom náturu na to se takovým agresorům vysmát, jako třeba Steffy Evansová, která jim v rámci svého streamovaného vysílání ironicky odchází do kuchyně dělat tousty a ještě je u toho zvládne porazit (viz náš článek). Na některých hráčkách se přitom konstantní proud urážek neblaze podepisuje.

V e-sportu se dá nevhodné chování hráčů trestat, v anonymních zápasech napříč internetem ale ne.

Každá čtvrtá cítí obavy z toho, že by výhrůžky mohly přerůst i ve skutečné násilí, deset procent pak dokonce uvedlo, že kvůli tomu i někdy pomysleli na sebevraždu. Ano, většině dospělých asi přijdou takové reakce na ryze verbální agresi poněkud přehnané, obzvlášť ve srovnání s hrůzami, co se dějí v okolním světě, faktem ale je, že dnes lidé přikládají online prostředí daleko větší důležitost než dřív. Dlouhodobá kyberšikana tak ovlivňuje duševní rovnováhu.

Co s tím? Jednoduché řešení bohužel neexistuje. Evansová si myslí, že je důležité problém nebagatelizovat a stále na něj upozorňovat. E-sportová organizace Guild financovaná bývalým fotbalistou Davidem Beckhamem pak dokonce rozjela tematickou kampaň. „Skutečnost je taková, že kdyby se to stalo na fotbalovém hřišti, rozhodčí by zapískal a poslal někoho pryč,“ vysvětlila svoji motivaci generální ředitelka organizace Jasmine Skeeová. U online her je takovéto „moderování“ daleko obtížnější zajistit, neznamená to však, že by se o to herní společnosti neměly snažit.