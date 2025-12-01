Naposílala streamerovi dva miliony, manžel okamžitě požádal o rozvod

Ondřej Zach
Příběhů o tom, jak děti utratí velké peníze rodičů za herní měny a muže zruinuje některá z online krásek, je plný internet. Posedlost něčím nebo někým se ovšem nevyhýbá ani ženám.
Zdrcený manžel Liu | foto: SCMP

Na čínských sociálních sítích právě rezonuje příběh muže, který po odečtení životních nákladů a nájmu posílal veškeré peníze své ženě, protože jí chtěl dá „pocit jistoty“, uvedl server SCMP.

Za několik posledních let jí měl poslat v přepočtu necelých 3,4 milionu korun. Když se jednoho dne chtěl podívat, kolik už mají naspořeno, žena se bránila. S překvapením pak zjistil, že na účtu nejenže není nic, ale navíc si půjčila další peníze od úvěrové společnosti.

Streamerem posedlá manželka

Za co žena všechny úspory utratila? V přepočtu necelé dva miliony korun naposílala v živém vysílání 23letému streamerovi, který má být známý tím, že když vysílá hraní her, nemá na sobě tričko.

Celý byznys platformy Douyin, což je čínská verze TikToku, je založený na posílání dárků, kdy lidé utrácejí skutečné peníze za digitální tokeny. Čím víc utratí, tím víc stoupají v žebříčcích a získávají uznání komunity. Vytváří to falešné, ale hlavně jednostranné vztahy, které vzbuzují pocit propojení.

„Šetřil jsem na jídle a dalších výdajích, abych jí nabídl všechny své peníze. Ona však dala peníze jinému muži,“ uvedl manžel pro Henan TV. „Tak moc jsem ti věřil, ale to, co jsi udělala, je jako bodnutí do zad. Už tě nemiluji,“ dodal s pláčem.

Žena, která od svatby nepracuje a doma se stará o dítě, přiznala, že byla streamerem posedlá. Cítila se prý osamělá. Muž už požádal o rozvod.

Kdybych opustil Twitch, vydělával bych milion dolarů měsíčně, říká streamer
