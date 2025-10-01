Juicy Game Night pořádá turnaje v celé řadě různých bojových her. V sobotu 27. září se sešla komunita fanoušků bojovek z Floridy, aby se utkala v Mortal Kombat XL.
Hlavní cenu nakonec vybojovala žena vystupující pod přezdívkou Legi0n. Startovní podmínky neměla úplně ideální: hrála totiž se svým pět dní starým novorozencem v náručí po komplikovaném porodu – dcera Cereza přišla na svět císařským řezem.
„Vyhrála jsem jen proto, že mě v polovině setu koučovala,“ napsala Legi0n na X. Stále se zotavuji z brutálního císařského řezu, který málem skončil rupturou (ale dopadl dobře, protože moji chirurgové jsou borci). Wooo. Jsem ráda, že jsem vyšla z domu a získala tak malou představu o tom, jak odhadnout, zda vzít naši dceru na turnaje a na cesty. Vlastně byla v pohodě.“
Legi0n dříve hojně hrávala Street Fighter 6, v němž sebe sama označovala za průměrnou. Hru ovšem úplně přestala hrát poté, co zemřela její první dcera Alcina, a to pouhých 11 dní po narození (podlehla vzácnému onemocnění označovanému jako Kasabachův-Merrittův syndrom). „Ta hra pro mě měla sentimentální hodnotu, protože když jsem očekávala Alcinu, hodně jsem cestovala a účastnila se mnoha akcí.“
|
Bavil by Geralta Zaklínač 3? Lidé se baví AI kolážemi oblíbených herních hrdinů