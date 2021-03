Vrací se Želvy Ninja, v nové videohře vyzvou samotného Trhače

Animovaný seriál o čtveřici želvích bojovníků musí znát každý, kdo vyrůstal v 90. letech. Úspěšná značka se dočkala mnoho adaptací, mimořádně se jí dařilo i v herním průmyslu. Nejvíc se želváci zabydleli na klasických konzolích jako Super NES nebo SEGA Genesis a právě na ně chce navázat i chystaná hra Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Náplň hry je evidentní už s obrázků - půjdeme zleva doprava a společně až se třemi dalšími kamarády budeme likvidovat nekonečné zástupy nabíhajících záporáků, čas od času pak potkáme i nějakého toho většího bosse. Autoři sází především na nostalgii a tak ve hře potkáme vše, co si můžeme pamatovat z prvních řad seriálů. Ikonické pohůnky s fialovými kápěmi, Třísku, Dimenzi X a především ikonické trio záporáků Rocksteadyy, Bebop a Trhač.

O produkci se postará vydavatelství Dotemu, které loni díky skvělé Streets of Rage 4 ukázalo, že tento žánr umí na výbornou (viz naše recenze). Vyjít by mělo ještě letos na PC i konzolích.