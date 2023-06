Nejsmutnější herní trailer všech dob byl inspirován skutečným příběhem

Zatímco se herní konzole Xbox a PlayStation neustále předhánějí v tom, která z nich nabídne kvalitnější grafiku, v japonském Nintendu si pořád jedou to svoje. A vyplácíme se jim to.

Nenechte se splést stylizovanou grafikou, novou Zeldu si užijí všechny věkové kategorie.

I když je jejich Switch na trhu už více než 6 let a jeho hardware je morálně zastaralý, pravidelně na něm vycházejí pecky, které se prodávají po desítkách milionech kusů a novináři jim dávají absolutní hodnocení. Platí to i v případě aktuálního hitu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, který je jedním z horkých kandidátů na titul hry roku (viz naše recenze).

Nová Zelda je po všech stránkách skvělá, mnozí nad ní ovšem kvůli její výrazně stylizované grafice ohrnují nos, protože jim přijde infantilní. Aby Nintendo oslovilo i dospělou část publika, nechalo natočit nebývale depresivní reklamu, ve které můžeme sledovat unaveného muže středního věku, jak po těžkém dnu v práci padne do gauče a až ponocování u hry mu vrátí radost ze života. Jde o mimořádně melancholické video, se kterým se jistě dokáže ztotožnit spousta lidí, kteří už kvůli práci a rodině nemají čas na své koníčky. Co tvůrce k takto skličujícímu klipu dokonale ukazující odvrácenou tvář naší na výkon orientované společnosti vedlo?

Podle jednoho ze členů štábu byla hlavním zdrojem inspirace jedna konkrétní uživatelská recenze předchozího dílu Breath of the Wild na japonském Amazonu, ve které anonymní fanoušek obsáhle vysvětlil, proč hře udělil absolutní hodnocení. Vybíráme pasáž z anglického překladu od magazínu Kotaku.

„Jsem dospělý pracující člověk, takzvaný byznysmen. Jsem unavený dojížděním do práce, kde se musím klanět zákazníkům i šéfům, školím mladší zaměstnance a každý den pracuji přesčas. I ta hora, na kterou koukám cestou do práce a jejíž název ani neznám, mě irituje. Když se vrátím domů, točí se mi hlava a nemám energii ani na to se pořádně najíst, takže jen chlastám a spím. Kdybych měl náhodou čas na hraní her, měl bych spíše chodit na semináře nebo hledat životní partnerku, což mě ještě více znervózňuje. Celé dny tak trávím prostým přemýšlením, proč jsem ještě vůbec naživu.“

A pak se rozepisuje o tom, jak si jednoho dne šel koupit pivo a cestou impulzivně přibral i konzoli Switch se Zeldou, která mu po dlouhé době vlila do žil optimismus. Ano, i toto umí videohry.

Nintendu se tato reklama opravdu povedla a reakce na ní jsou prakticky výhradně pozitivní, novou Zeldu si ovšem jistě užijete, i když zrovna netrpíte existenciální krizí. Je vážně skvělá.