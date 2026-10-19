Zaklínač 3 dostane český dabing. Připravili jej fanoušci a bude zdarma

Fanoušci Zaklínače 3 v poslední době mají opravdové hody. Poté, co autoři oznámili na příští rok nový příběhový datadisk k této 11 let staré hře a na konci září vydali zdarma remasterovanou verzi, dorazí ještě novinka, která potěší české fanoušky. Komunita okolo této hry totiž pilně pracuje na českém dabingu.
Poslechněte si, jak zní úvod hry v češtině:
Český dabing je neoficiální komunitní projekt, takže nejde o něco, co by se vám automaticky po vydání objevilo ve hře, nýbrž o modifikaci pro PC verzi hry, kterou musíte manuálně stáhnout a nainstalovat. Hráči na konzolích se dále musí spokojit s původním dabingem a českými titulky.
Hlasy známých postav do češtiny namluvil mix amatérů a profesionálních dabérů, přičemž aby se práce na dabingu urychlila, byla pro vytvoření části dabingu využita umělá inteligence. Autoři uvádí, že k použití AI hlasu každý z dabérů vyslovil souhlas.
Na webových stránkách projektu najdete celou řadu dalších ukázek, jak zní v češtině jednotlivé postavy a kdo je mluví. Českými hlasy budou mluvit postavy nejen v základní příběhové kampani, ale i v obou příběhových dodatcích, tedy Srdce z kamene a O víně a krvi.
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Grafické vylepšení Zaklínače je na PlayStationu parádní, ale chyb není málo
Vydání dabingu do PC verze hry se plánuje už na 31. říjen, ke stažení bude na oficiálních stránkách projektu zdarma. Je zde i možné autorům dabingu posílat finanční příspěvky.