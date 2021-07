Zaklínač kam se podíváš. Podívejte se na trailer chystaného anime

Od virtuálního festivalu WitcherCon sice již uběhl více než týden, proud novinek ale neustává. Kromě startu „zaklínačského Pokémon GO“ Monster Slayer nám Netflix nadělil i první trailer z chystaného filmu The Witcher: Nightmare of the Wolf. Ten bude zasazen daleko před události knižní (a tedy i herní a seriálové), kdy byl Geraltův mentor Vesemir ještě mladíkem.

Více než slibovaný příběh je ovšem na filmu zajímavé to, jakým způsobem je vyrobený. Namísto snahy o realismus tentokrát autoři vsadili na stylizované kreslené zpracování. Výsledek notně připomíná například skvělou Castlevanii, v níž už produkční společnost Netflix dokonale ukázala, že podobný styl rozhodně není překážkou zobrazení brutálních soubojů (viz náš článek).

Jestli bude Vlčí sen, jak zni oficiální český podtitul filmu, podobně povedený se přesvědčíme už 23. srpna. Konzervativnější fanoušci, kteří dávají přednost „dospělejšímu“ zpracování, si pak musejí počkat až do 17. prosince, kdy vychází druhá sezona hraného seriálu s Henry Cavillem v hlavní roli. A aby toho Zaklínače náhodou nebylo málo, ještě se v dohledné době setkáme s hraným seriálem Blood Origin, zasazeným do období 1200 let před všechny výše zmíněné události.