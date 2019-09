Zaklínačův seriál vyjde v půlce prosince, naznačuje únik

Těžko byste mezi hráči videoher našli očekávanější seriál, než je The Witcher. A to i přes fakt, že půjde o adaptaci originální Sapkowského předlohy, nikoliv samotné kultovní hry od CD Projektu. V tuto chvíli už o něm víme prakticky všechny důležité informace, zbývala poslední otázka – kdy to celé budeme moci vidět?



Nepotvrzeným informacím obvykle příliš prostoru nedáváme, ale toto vypadá opravdu reálně.

Odpověď zní s největší pravděpodobností 17. prosince. Alespoň tak to tedy vyplynulo ze statusu, který se objevil na facebookovém profilu nizozemské pobočky Netflixu. Sice byl svými autory vzápětí zase rychle smazán, ale znáte to: co jednou internet schvátí, to už nenavrátí, a tak díky pozorným editorům ze serveru Redanian Intelligence koluje jeho otisk napříč celou sítí.

Vzhledem k tomu, že příspěvek obsahoval i data vydání několika jiných seriálů, které již byly na tato data potvrzeny, je hodně pravděpodobné, že předvánoční svátky budou opravdu patřit Geraltovi. Jak je totiž známo, Netflix vždy vydává všechny díly najednou. Na tradičního Mrazíka si tak letos nějspíš nikdo ani nevzpomene.