O zaklínačích budete moci brzy číst i dětem, chystá se kniha o Ciri

The Little Witcher | foto: CD Projekt Red

Jakkoliv máme Geralta rádi, tak poslední dobou má člověk pocit, že už je až „přewitcherováno“. Není to jen o nadprodukci Netflixu, který značku v krátké době dokázal vyždímat úplně do sucha, k Zaklínači se vrátil novým dílem knihy i sám Sapkowský, fanoušci mohou utrácet spoustu peněz za deskové hry, komiksy nebo dokonce omalovánky (viz náš článek). Nyní polský CD Projekt cílí i na ty, kteří kvůli velmi násilné povaze předlohy zůstali fenoménu Witchera zatím ušetřeni – na děti.

Na trh totiž míří bohatě ilustrovaná kniha Malá zaklínačka o dětství Geraltovy schovanky Ciri „Všechny tyto roztomilé příběhy o netradiční rodině vás rozesmějí, donutí vás povzdechnout si a uvědomit si, že výchova malého zaklínače se příliš neliší od výchovy jakéhokoli jiného dítěte,“ píše kolektiv autorů, který je podepsán i pod samotnými hrami.

Plán je jasný, představit mladým čtenářům zaklínačův svět, ve kterém jejich rodiče sami strávili spousty času, a pomalu si tak vychovat publikum na chystané další hry, které už budou jednoznačně 18+. Kniha půjde na trh v březnu příštího roku, vzhledem k popularitě značky u nás se dá předpokládat, že se dříve nebo později dočká i českého překladu.