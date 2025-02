Aby šla k lesu, k bohům. Zaklínač 4 chce být v souladu s knihami Sapkowského

Šeštiminutový trailer funguje jako malý příběh, který pochopí každý i bez znalosti univerza. Situace se má následovně: menší vesnice Stromford pravidelně obětuje mladé dívky, aby udržela na uzdě zlo, které sídlí v místních lesích.

Jednou z nich je i Mioni. Když absolvuje rozlučkový rituál, vydá se k lesu. Tady ovšem už nastupuje na scénu Ciri, která chápe, že v lesích se neskrývají bohové, ale příšera. Tradice vesničanů je ovšem silnější. Když se Mioni vrací do vesnice zpět živá, zabijí ji.

„Jednou z opravdu důležitých věcí bylo, aby diváci cítili to, co by cítila Ciri, aby viděli, jak se příběh odvíjí společně s ní, a prožívali stejný citový proud, jaký zažívala ona, když se snažila vyřešit problém vesnice. Způsob, jakým zabije monstrum, jak reaguje na to, že lidé zabili Mioni, je jiný než to, co by udělal Geralt. Ona tyto emoce prožívá, je s nimi spojená,“ vysvětluje cinematic director Kajetan Kapuściński.

„Tohle jsme chtěli, aby šla do lesa, k bohům,“ zazní v okamžiku, kdy se Ciri sklání nad mrtvým tělem Mioni. „Vždy se snažíme pracovat se slovanským stylem a být v souladu s knihami Sapkowského,“ dodává kreativní ředitel Lucjan Więcek.

Zaklínač 4 za oponou Zaklínač 4 za oponou

„Právě ta nejednoznačnost celého příběhu odpovídá způsobu, jakým Sapkowski vytvářel své zaklínačské příběhy. Je to také v souladu s naší východoevropskou mentalitou – ty odstíny šedi všude kolem, nejasné volby a ono slavné menší zlo,“ dodává další vývojář.

Vytvořit celý trailer trvalo poměrně hodně času. Jen mocap, tedy převedení skutečných pohybů herců do virtuálního světa, zabral čtrnáct dní. Autoři věnovali nemalou část času také kameře.

„Chtěli jsme mít přirozeně vypadající kameru. Ne umělou, ne CGI. Proto jsme se rozhodli všechny ty virtuální kamery nahrát na jevišti a později je použít. Například v traileru, když vidíte Ciri, jak vchází do mlhy, můžete vidět, že je zmatená, neví, kam se podívat – ta kamera je agresivnější v pohybu a my jsme chtěli vyjádřit víc této zmatenosti,“ vysvětlují.

Zaklínač 4 nemá být černobílý. Na hráčích budou různá těžká rozhodnutí a pro příklad nemusíme chodit daleko. Příběh z traileru chtějí tvůrci vyprávět i ve hře. Jak se rozhodnete v okamžiku kdy trailer končí?

„Bohové? Tady žádní bohové nejsou… Jsou tu jen monstra,“ má jasno Ciri.