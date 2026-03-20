Zaklínač 4 vstoupil do fáze aktivního vývoje koncem roku 2024. A zatímco v únoru 2025 na něj studio vyčlenilo 411 lidí, o rok později, tedy v únoru 2026, na něm dělá už 499 vývojářů z celkových 933. Na hře pracuje největší interní tým v historii studia.
Postupně bobtná také tým, který se věnuje Cyberpunku 2 – loni v únoru to bylo 84 vývojářů, letos už 149. Rozrostl se také tým projektu Sirius, který má být „inovativní projekt Zaklínače s multiplayerovými prvky“. Pracuje na něm 71 vývojářů, projekt byl v roce 2023 kompletně restartován.
A konečně, projektu Hadar, který má být novou značkou, se věnuje 29 vývojářů. Zbytek tvoří sdílené služby, mezi něž patří lokalizační tým, motion capture a další.
Pokud jde o Zaklínače 4 týče, další podrobnosti prozatím neznáme. Odhaduje se, že hra vyjde nejdříve koncem roku 2027. Spekuluje se také o dalším DLC pro Zaklínače 3, které by mělo propojit příběhy třetího a čtvrtého dílu. Vyjít by mohlo letos v září.
A na závěr několik zajímavých čísel. Prodeje trilogie Zaklínače přesáhly 85 milionů kopií, zatímco Zaklínače 3 se prodalo 60 milionů kopií. Cyberpunk 2077 prodal přes 30 milionů kopií, Phantom Liberty pak přes 10 milionů. Cyberpunk loni lovil nové hráče na Switchi 2, Macu a skrze službu PS Plus. Letos se dočká vylepšení pro PlayStation 5 Pro a objevil se také v předplatném Game Pass.
