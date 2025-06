Polští tvůrci představili na konferenci State of Unreal 2025 nejenom novou předrenderovanou ukázku, ale hlavně technologické demo. A že bylo na co koukat. Hra přitom měla běžet na základním modelu PlayStationu 5 v 60 snímcích za sekundu a se zapnutým ray-tracingem (čemuž řada fanoušků odmítá věřit).

Technickou stránku se vypravili do Varšavy blíže prozkoumat specialisté z Digital Foundry. Pokud máte necelou hodinu času, doporučuji poslechnout si celý rozhovor.

Co se týče zmíněného přístupu „konzole na prvním místě“, někteří z vás si ještě vzpomenou na éru, kdy vycházely hry primárně na konzole a následně vznikaly příšerné porty na PC. Taková je zkušenost hráčů. CD Projekt Red ovšem reflektuje katastrofální vydání Cyberpunku 2077 na staré konzole PlayStation 4 a Xbox One.

Zaklínač 3 i Cyberpunk vznikaly primárně jako PC hry. „A pak se snažíme škálovat dolů. Ale v minulosti jsme měli tolik problémů, že jsme se rozhodli, že tentokrát se opravdu zaměříme na vývoj pro konzole,“ vysvětluje viceprezident pro technologie Charles Tremblay, který přiznává, že měli věnovat více péče verzi pro staré konzole.

První záběry ze čtvrtého Zaklínače První záběry ze čtvrtého Zaklínače

„Chtěli jsme vyřešit určité základní věci. Když se nad tím zamyslíte, je to docela logické, protože je snazší škálovat nahoru než dolů. Věděli jsme, že jakmile vytvoříme určité vizuální a technické základy, bude prostor pro škálování nahoru. Co to znamená, je další otázka. Jsme CDPR, vždy rádi posouváme PC na hranici možností. Je to jen kreativní proces, jak to skutečně využít,“ dodal umělecký ředitel Jakub Knapik.

Tremblay posléze diváky ujišťoval, že PC hráči dostanou Zaklínače 4 se všemi výhodami, které platforma poskytuje. „Jestliže lidé zaplatí za svůj hardware hodně peněz, pak chceme, aby z toho měli co nejvíc, a ne jen zjednodušený zážitek,“ dodal.

Co se konzolí týče, problematická je konzole Xbox Series S, tedy méně výkonná verze pro Full HD hraní. Dosáhnout toho, aby na ní Zaklínač 4 běžel v 60 fps nyní označují za „extrémně náročné“.

A datum vydání? Při březnové prezentaci hospodářských výsledků zaznělo, že nevyjde dřív než v roce 2027.