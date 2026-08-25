Nowakowski potvrdil, že Zaklínač 4 k vidění na Gamescomu nebude, přesto prozradil alespoň něco – studio cílí na vydání během roku 2028. Na hře nyní pracuje přes 500 vývojářů a je to dosud „největší, nejodvážnější a nejambicióznější hra“ studia.
Co na Gamescomu naopak k vidění bude, a to i během úterní zahajovací ceremonie Opening Live Night (začíná ve 20:00), je rozšíření Songs of the Past (Písně minulosti) pro Zaklínače 3. S vývojáři už máme domluvenou schůzku na Gamescomu, takže se na Bonuswebu můžete těšit na první dojmy.
Songs of the Past HW nároky
CPU: AMD Ryzen 5 2600, Intel Core i5-8400
Hráči se opět chopí role Geralta, přičemž očekávat máme novou oblast, temný tón, více Gwentu a rozsah zhruba na úrovni expanze O víně a krvi. Tato expanze už nebude dostupná na konzolích minulé generace. Vydání bylo potvrzeno na rok 2027.
Songs of the Past vzniká ve spolupráci se studiem Fool’s Theory, které naposledy vydalo RPG The Thaumaturge a pracuje také na remaku Zaklínače.
„Ačkoli rozloha a zpracování hledá jen těžko soupeře, vyniká Zaklínač také pozoruhodným smyslem pro detail. Hraje přitom podle vlastních, zaklínačských pravidel a daří se mu to. Tohle dobrodružství si prostě nesmíte nechat ujít,“ napsali jsme v dobové recenzi Zaklínače 3.
Zaklínač 3
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