Zatímco v éře Cyberpunku 2077 mělo polské studio ještě blíže k Xboxu, se Zaklínačem 4 se časy mění. Nové partnerství oznámil finanční ředitel Piotr Nielubowicz během prezentace finančních výsledků společnosti.
„Právě dnes jsme podepsali nové partnerské smlouvy se společností Sony Interactive Entertainment, které se týkají dostupnosti našich her na platformě PlayStation a v rámci předplatného služby PlayStation Plus, jakož i naší spolupráce při nadcházející marketingové kampani ke hře Zaklínač 4. Tato spolupráce podpoří naše obchodní a finanční vyhlídky v tomto období i v následujících letech,“ řekl doslova.
Co to znamená pro hráče? V první řadě se nemusí bát, že by si Sony u Zaklínače 4 zajistilo nějakou formu exkluzivity. Co-CEO Michał Nowakowski přímo potvrdil, že hra zůstává multiplatformní a vyjde na všech platformách zároveň.
Spolupráce se tak zřejmě ponese v duchu toho, co vidíme u GTA 6. Sony hru více zviditelní na svých kanálech (State of Play, prémiová pozice v PS Storu…), zatímco CD Projekt bude u konzolí propagovat PS5 verzi a zapracuje na plném využití jejích funkcí – například haptické odezvy či adaptivních spouští ovladače DualSense.
Další část dohody říká, že se hry od CD Projektu objeví v předplatném PlayStationu Plus. Vzhledem k tomu, že hry Zaklínač 3 i Cyberpunk 2077 se už v předplatném objevily, jde spíše o pokračování a prohloubení spolupráce. Primární je však dohoda týkající se podpory Zaklínače 4.
Na Zaklínači 4 pracuje v tuto chvíli nejpočetnější část studia, přičemž studio cílí na vydání v roce 2028. Zaklínač se ovšem vrátí i příští rok. Vyjde totiž Songs of the Past (Písně minulosti), finální expanze pro Zaklínače 3.