Next-gen verze Zaklínače 3 se opět odkládá. Je vůbec potřeba?

V CD projektu mají aktuálně na pilno. Kromě přídavků pro Cyberpunk 2077 pracují už i oficiálně na čtvrtém Zaklínači, možná tak už v tuto chvíli litují, že remaster třetího dílu vůbec slíbili. Jeho vývoj totiž evidentně nejde tak dobře, jak si představovali, a jelikož ho slíbili rozdávat všem majitelům originálu zdarma, nepřinese jim ani nějak závratné zisky.

