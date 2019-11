Youtuber, který dostal zákaz ve Fortnite, je populárnější než předtím

Je to už víc než dva týdny, co svět obletělo emotivní video sedmnáctiletého youtubera Jarvise, který za neprozíravé vyzkoušení podvůdku ve Fortnite obdržel doživotní zákaz hraní této nesmírně populární hry (viz náš článek). Vlna reakcí, kterou toto v podstatě banální video vzbudilo, byla až zarážející. Lidé mimo herní komunitu se jeho uplakané zpovědi vysmívali, mnozí, včetně těch největších hvězd herní scény, se však spíš stavěli na jeho stranu. To mu však není nic platné – jak řekl pro magazín Polygon zástupce firmy Epic, která Fortnite provozuje, na uděleném trestu nehodlají nic měnit.

Zpráva vzbudila silné reakce i v mainstreamových médiích, které videohry jinak zpravidla ignorují. Britský bulvár si pak na Jarvisovi vyloženě smlsl, když se pustil do analýzy toho, kolik si asi mladík svými videi zatím vydělal.

Nejde totiž o chudého chlapce, který se jen díky vlastní píli a umu stal boháčem. Pokud Jarvis zrovna nebydlí se svojí matkou a starším bratrem v pěkném bytě v bohaté čtvrti anglického městečka Oxted, přebývá spolu se zbytkem e-sportového týmu FaZe v obrovské rezidenci v Los Angeles v hodnotě přes dvanáct milionů dolarů.

Holywoodský dům, ve kterém bydlí členové FaZe klanu, má hodnotu 12 milionu dolarů.

Doživotní zákaz hraní Fornite tak pro něj ve výsledku nemusí být až tak špatnou zprávou. Jiných her je totiž k dispozici stále dost, a i když se jejich popularita s Fortnite aktuálně nemůže příliš srovnávat, i tak se v nich točí obrovská spousta peněz. Celý incident byl pro Jarvise především skvělou reklamou. Jeho uplakanou omluvu vidělo již jedenáct milionů diváků, což z ní paradoxně dělá vůbec nejúspěšnější video jeho youbového kanálu. Jarvis si sice aktuálně bere nějaký čas na to, aby popřemýšlel, jak se svojí slibně rozjetou kariérou dále naloží, v natáčení videí však hodlá pokračovat.

„V životě uděláte spoustu chyb, ale nejdůležitější je se z nich poučit a stát se lepším člověkem,“ zafilozofoval si mladík ve svém posledním videu. Tedy zatím posledním.