Nudil se při vykonávání potřeby, a tak si postavil herní PC na záchodě

Už se vám někdy při sezení na záchodě stalo, že jste dostali tak neodbytnou chuť zahrát si videohru, že vám to narušilo proces vykonávání potřeby, a tak zprostředkovaně vlastně i celý zbytek dne?

Komponenty v hodnotě desítek tisíc korun chrání od zkratování vodou jen tenká plastová stěna. Ale zase to při splachování celé hezky svítí.

Jestli je vaše odpověď „ano,“ mám pro vás dobrou zprávu – jakkoliv je to divné, nejste v tom sami. Youtuber Nicholas Zetta, známý spíše pod přezdívkou Basically Homeless (V podstatě bezdomovec), s touto touhou zřejmě bojoval tak často, že se rozhodl ji jednou provždy vyřešit.

Běžného člověka napadne hned několik konvenčních způsobů, jak tento „problém“ vyřešit. Máme tu přenosné konzole jako Nintendo Switch nebo Steam Deck, máme tu možnost streamování her z „velikých“ platforem přímo do mobilů, velcí nadšenci pak mohou uvažovat i o přinesení notebooku, Jenže Nicholas, jako správný PC Master Race, nehodlá dělat žádné ústupky, co se týče vizuální kvality, a tak se rozhodl k poněkud radikálnímu řešení – svoji běžnou toaletu „upgradoval“ na herní stroj. Samozřejmě při zachování jejího původního účelu.

Ano, šlo by si samozřejmě vzít Switch nebo i notebook. Ale bez pořádného monitoru to prý není ono.

Od sponzora získal všechny potřebné počítačové komponenty, včetně 200Hz herního monitoru a více než slušné grafické karty třídy 3060 od Nvidie. Pomocí pár kusů průhledného plastu pak ve splachovací nádržce vytvořil separátní prostor, kam se nedostane voda a zajistil přívod elektrického proudu. Pak už stačilo do předku nádrže vyřezal otvor a nahradit ho průhledným sklem, protože co by to bylo vůbec za hraní, kdyby u něj chybělo LED osvícení, že?

Výsledkem je zřejmě první videoherní záchod na světě, na kterém ještě příštích pár let bez problémů rozběhá jakoukoliv hru zatouží.

Jde ovšem o hodně pochybný úspěch, protože pokud má zručný youtuber s defekací dlouhodobé problémy, měl by spíše vyhledat lékařskou konzultaci. Dobrou zprávou ovšem je, že má prý veliký dům, a tak jeho manželka a dítě mají k dispozici ještě jednu ryze porcelánovou toaletu.