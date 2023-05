Nedávno ještě počítal do sta tisíc, teď youtuber kupuje svým přátelům domy

Jimmy Donaldson nahrál na YouTube své první video, když mu bylo pouhých 13 let. Pod přezdívkou That Dude (ten týpek) tehdy ukazoval, jak hraje Minecraft nebo Call of Duty, ničím se však nelišil od bezpočtu teenagerů, kteří dělají to samé. Většího úspěchu se mu dostalo, až když se ve svých videích zaměřil na kariéry úspěšnějších youtuberů.

V počátcích své kariéry podpořil MrBeast tehdy známějšího PewDiePie, nyní je daleko populárnější.

Nejprve spekuloval nad hodnotou jejich bohatství, později se jim i nepokrytě vysmíval a vytvářel sestřihy jejich nejhorších trapasů. Díky nim se mu podařilo rychle pokořit hranici 30 tisíc sledujících, což mu bylo dostatečnou motivací pro to, aby přerušil studium na Univerzitě ve Východní Kalifornii a věnovat se kariéře youtubera naplno. Matka z toho příliš nadšená nebyla, dokonce ho prý tehdy i vyrazila z bytu, nakonec se však ukázalo, že malý Jimmy měl pravdu.

Čísla sledovanosti stoupala a brzy si tak mohl dát práci i svým čtyřem kamarádům, kteří mu pomáhali s natáčením a rešeršemi dat. Opravdový průlom ovšem přišel až počátkem roku 2017, když už pod přezdívkou MrBeast před kamerou po jedné napočítal do sta tisíc. Trvalo mu to 40 hodin, pro účely youtubového videa to ovšem pomocí občasného zrychlení záznamu dokázal stlačit na hranici 24 hodin. Zní to neuvěřitelně, ale našly se miliony lidí, kterým tento druh obsahu přišel zábavný, a tak se zrodila nová internetová celebrita. Mimochodem, našel se divák, který poukázal na to, že Jimmy udělal v dlouhém vysílání chybu – přeskočil prý číslo 81 933.

Jimmy Donaldson na své přátele rozhodně nezapomněl, ani když se stal slavným.

A pak už je to jelo z kopce. Internetový bavič přitahoval nové diváky po milionech, a tak si mohl dovolit takové produkčně nákladné kousky jako třeba pořádání živého battle royale (viz náš článek) turnaje, ve kterém účastníci soupeřili ve stylu populární střílečky Apex Legends. Nebo třeba turnaje v dětské hře „kámen, nůžky, papír“ o čtvrt milionu dolarů (cca 5,3 milionu korun).

Jeho zatím nejúspěšnějším kouskem je zorganizování živé verze populárního seriálu od Netflixu Hra na oliheň (Squid Game), která s nějakými 418 miliony přehrání patří k vůbec nejúspěšnějším videím v historii portálu YouTube. V roce 2020 ho časopis Forbes označil za nejlépe vydělávajícího youtubera světa a jeho příjmy dal na roveň celebrit jako Vin Diesel nebo Lewis Hamilton, Guinnessova kniha rekordů ho od té doby uvádí jakožto člověk s nejvíce odběrateli na YouTubu.

Ke cti mu budiž připočteno, že si vydělané peníze nenechává jen pro sebe a ve velikém přispívá i na charitu. V rámci projektu Team Trees například nechal vysadit po světě více než 20 milionů stromů, své fanoušky motivuje k čištění oceánů a přispívá na zvířecí útulky. Obrovskou pozornost si pak vysloužil, když tisíci slepým lidem zaplatil operaci očí, která jim doslova vrátila zrak.

Jeho bohulibá činnost se ovšem setkala i s kritikou. Donaldson o svých dobročinných kouscích samozřejmě natáčí i videa, mnozí mu tak vyčítají, že vytváří „pornografii charity“. Jeho jednání totiž prý není motivováno ani tak snahou pomoci, jako spíše „honěním lajků“. Buď jak buď, lidé, kterým se vrátil zrak, si rozhodně nestěžují.

Naposledy se MrBeast dostal na titulní stránky novin, když vyšlo najevo, že pomalu skupuje domy v bohaté čtvrti města Greenville v Severní Carolině. Na tom samozřejmě není nic zvláštního, nákup nemovitostí je v dnešní době jeden z nejrozumnějších způsobů, jak naložit s penězi, pro Donaldsona to ovšem není jen finanční investice.

Do bytů totiž stěhuje své přátele, rodinu a blízké spolupracovníky, aby s nimi mohl trávit pohromadě co nejvíce času. Teprve pětadvacetiletý mladík má solidně našlápnuto, přitom ví, že je teprve na začátku své kariéry. A jeho ambice rozhodně nejsou malé. Už se nechal dokonce i slyšet, že za nějakých dvacet let by klidně zvážil kandidaturu na prezidenta, podle něj by si totiž Spojené státy zasloužily na této pozici konečně i někoho mladšího.