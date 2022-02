Youtuber vylákal od fanoušků miliony, pozurážel je a koupil si teslu

Kryptoměny se v posledních letech rychle dostaly do veřejného podvědomí, jen málokdo jim ovšem rozumí. I mnozí z těch, kteří do nich vložili skutečné peníze, mají jen mlhavou představu o jejich fungování a jejich investice je podložená jen tím, že uvěřili lidem, co o nich dokážou přesvědčivě vyprávět.

Youtuber Ice Poseidon v minulosti navštívil i Prahu.

Z takového přístupu ovšem může být časem i veliké mrzení, jak ukazuje aktuální případ tvůrce internetových videí Paula Denina aka Ice Poseidona, kterého tvůrce youtubového kanálu Coffeezilla obvinil z promyšleného podvodu na jeho fanoušcích.

Denino je totiž ve svých videích dokázal přesvědčit, aby zainvestovali více než deset milionů korun do jeho vlastní kryptoměny, kterou nazval CxCoin. Všechny peníze, jimiž byla hodnota CxCoinu kryta, ovšem na vzdory předchozím slibům vybral, a tak jeho fanouškům zůstaly jen bezcenné záznamy v blockchainu.

Zajímavý na tom je především fakt, jak pragmaticky se ke svému činu Denino staví. Na otázku Coffezilly, zda nemá v úmyslu peníze lidem vrátit, odpověděl: „Pokud chcete odpověď ano, mohl bych ty peníze vrátit, je to v mé moci, ale budu se starat sám o sebe a neudělám to.“ Část viny pak svalil i na samotné fanoušky, kteří se prý na internetu chovají příliš emocionálně. V tom mu ovšem musíme dát za pravdu, už předešlá streamerova kariéra příliš důvěry nevzbuzuje a svěřit peníze do jeho rukou bylo poněkud nepromyšlené.

Jeho sociální sítě jsou dnes zaplaveny nenávistnými komentáři.

Denino sice začínal jako herní streamer na Twitchi, časem se však přeorientoval na vysílení zábavných scén ze soukromého života. V roce 2017 byl jeho účet na Twitchi permanentně zablokován, když jeden z jeho fanoušků ohlásil bombu v letadle, ve kterém streamer v tu dobu byl. I když se celém incidentu Denino nijak přímo nepodílel, podle administrátorů svým dosavadním vystupováním k podobným „vtípkům“ dlouhodobě provokoval. Streamera to ovšem příliš nevzrušilo a s celou svojí fanouškovskou základnou, která si s odkazem na hru RuneScape říká „fialová armáda, “ se přesunul na Youtube.

I přes jeho kontroverzní minulost (v roce 2019 jeho byt po pět hodin prohledávali agenti FBI) se našlo dostatek těch, kteří mu na jeho nové sliby naletěli a poslali mu zmíněné miliony. Dvě pětiny z této částky spolkl samotný softwarový vývoj kryptoměny, necelou desetinu nakonec přeci jen vrátil, zbytek si ovšem ponechal.

Vzhledem k tomu, že byly všechny transakce sice nemorální, ale z hlediska zákona pravděpodobně legální, mohou se teď podvedení fanoušci maximálně tak koukat na to, jak Denino ve svých posledních videích jede koupit novou teslu nebo tančí na jachtě.