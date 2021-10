Jezdí po světě na praseti z Minecraftu, říká mu Hamborghini

Počty nakažených i hospitalizovaných pacientů s covidem prudce stoupají stejně jako ceny benzinu, pilíř naší ekonomiky je v odstávce, prezident na ARO a sen o vlastním bydlení se mladé generaci doslova rozplývá před očima.

Z tohoto úhlu pohledu může asi příběh o tom, jak si mladý youtuber vlastnoručně vyrobil pojízdné prase z Minecraftu a dosáhl s ním rychlosti přesahující 30 km v hodině, vypadat poněkud banálně, ale každá pozitivní zpráva se v dnešní době hodí, nemyslíte?



Závody mezi běžcem v sandálech a pojízdným prasetem z Minecraftu skončily remízou.

Vytváření funkčních kopií propriet z oblíbených videoher samozřejmě není žádnou novinkou, připomeňme třeba nadšence, který si vytvořil repliky mečů hrdiny z God of War (viz náš článek) nebo jiného, jenž prací na bugině z Halo strávil sedm let života (viz náš článek). Youtuber Electo je sice také technicky zdatný, svoji kreativitu však ventiluje ještě o něco nekonvenčnějšími výtvory. Absurditou svého nejnovějšího počinu však překonal veškeré hranice.

O tvorbě pojízdného prasátka natočil video, rozhodně ale nečekejte seriozní tutoriál. Se slovy: „tohle jsem dal do toho, tohle jsem dal támhle a celé jsem to strčil do tohohle,“ můžeme pozorovat, jak z překližky, motůrku, baterií a koleček od nákupních vozíků vzniká primitivní samohyb, který je konstrukčně zajímavý snad jen tím, že jej ovládá pomocí infračerveného dálkového ovládání zabudovaného v kostičkované „mrkvi“ vytištěné na 3D tiskárně.

Kupodivu se celý experiment obešel bez zranění, z Hamborgini je však šrot.

Každopádně je výsledek funkční, a tak Electo mohl své Hamborghini (Ham znamená anglicky šunka) s pýchou ukázat světu. Zatímco v drive-inu fastfoodového řetězce McDonald’s příliš nezaujal a byl promptně vykázán, mezi přáteli se podle očekávání stal hvězdou. Po rovině dokonce dokázal dosáhnout rychlosti 32 km/h, a tak předhonit elektrický skateboard, neztratil se však ani proti sprintujícímu běžci, s nímž měl po dvou kolech závodu vyrovnané skóre 1:1. Bohužel rozuzlení napínavého střetnutí jsme se nakonec nedočkali, prasátko se totiž během pauzy nečekaně samo od sebe rozjelo a o blízký chodník si „ulomilo“ nohu.

Svůj účel však splnilo a Electo jeho osudu nemusí příliš litovat. Z videa se stal virál a za pouhé tři týdny od svého vzniku nasbíralo už téměř 5 milionů zhlédnutí.