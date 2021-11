Konec šikaně na YouTubu? Mizí počítadlo negativních reakcí

Vzájemný poměr kladných versus záporných hodnocení byl dosud tím nejjednodušším způsobem, jak se nezaujatý divák mohl přesvědčit o tom, jak na dané video reaguje většina. O samotné kvalitě videa to ovšem samo o sobě nemělo žádnou vypovídací hodnotu, pohněvat si přecitlivělé internetové publikum totiž není nic těžkého.

Často k tomu stačí jen nějaký z kontextu vytržený citát nebo aktuální módní vlna, jakmile už se však vláček nenávisti rozjede, jen těžko se dá zastavit. Své o tom ví například autoři Call of Duty: Infinite Warfare, jejíž oficiální představení z roku 2016 je dodnes tím nejvíce „dislajkovaným“ herním trailerem vůbec. Na rovinu – zas tak hrozný přitom není (viz náš článek). Podobné vlny odporu se nedávno dočkalo dokonce i jinak bezvýhradně milované Nintendo, když nakrklo své fanoušky tím, že si nechalo připlatit za rozšíření své online nabídky her (viz náš článek).

Podle téměř 4 milionů palců dolů by to mohlo vypadat, že je Infinite Warfare nejhorší hrou pod sluncem.

Těmto praktikám je ovšem nyní konec, YouTube totiž počítadlo „palců dolů“ trvale vypne u všech nahraných videí (viz oficiální stránky). Samotná funkcionalita tlačítka se přitom nijak nemění, takže uživatelská hodnocení budou i následně ovlivňovat algoritmus doporučovaní nových videí. Jen se lidé už nedozvědí, kolik negativních reakcí bylo uděleno, protože informace o poměru palců nahoru a dolů bude k dispozici už jen samotnému autorovi videa.

Nakolik to pomůže k očištění toxického prostředí anonymních „hejtrů“ a nakolik lidé přijdou o možnost nezávislého hodnocení, se teprve ukáže.