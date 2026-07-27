Yet Another Zombie Defense HD je původem indie hra pro Xbox 360, která následně zavítala na mobilní telefony, Steam a nyní je na poslední zmíněné platformě ve vylepšené HD verzi dostupná zdarma.
Herní smyčka je jednoduchá. Sólo nebo až se třemi dalšími parťáky stavíte přes den barikády, umísťujete miny a dokupujete zbraně a náboje. Jakmile přijde noc, začnou se na vás ze všech strach valit zombíci. V tu chvíli se hra promění v klasickou twin stick střílečku.
- Yet Another Zombie Defense HD naleznete na Steamu zde, zdarma je do 30. července do 19:00.
Yet Another Zombie Defense HD není a nikdy nebyla hra vysokých ambicí, zdarma si však zcela určitě další hráče najde. Vývojáři chtějí tímto způsobem upozornit na vydání své další hry Yet Another Zombie Survivors (Steam), která v srpnu opustí předběžný přístup a na první dobrou připomene hit Vampire Survivors. Stáhnout si můžete i demo.