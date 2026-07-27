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Steam rozdává řežbu proti zombíkům. Na stažení zbývají poslední dny

Ondřej Zach
  10:09
Yet Another Zombie Defense HD je léta stará akce říznutá žánrem obrany věží. U příležitosti nové hry ji autoři uvolnili dočasně zdarma.

Yet Another Zombie Defense HD je původem indie hra pro Xbox 360, která následně zavítala na mobilní telefony, Steam a nyní je na poslední zmíněné platformě ve vylepšené HD verzi dostupná zdarma.

Yet Another Zombie Defense HD
Yet Another Zombie Defense HD
Yet Another Zombie Defense HD
Yet Another Zombie Defense HD
7 fotografií

Herní smyčka je jednoduchá. Sólo nebo až se třemi dalšími parťáky stavíte přes den barikády, umísťujete miny a dokupujete zbraně a náboje. Jakmile přijde noc, začnou se na vás ze všech strach valit zombíci. V tu chvíli se hra promění v klasickou twin stick střílečku.

  • Yet Another Zombie Defense HD naleznete na Steamu zde, zdarma je do 30. července do 19:00.

Yet Another Zombie Defense HD není a nikdy nebyla hra vysokých ambicí, zdarma si však zcela určitě další hráče najde. Vývojáři chtějí tímto způsobem upozornit na vydání své další hry Yet Another Zombie Survivors (Steam), která v srpnu opustí předběžný přístup a na první dobrou připomene hit Vampire Survivors. Stáhnout si můžete i demo.

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Témata: Steam

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