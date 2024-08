Trvalo to, ale Yakuza se konečně podívá na Switch

Jedním z neočekávaných překvapení partnerské prezentace Nintendo Direct byla informace, že se chystá port herní Yakuzy na Switch. Konkrétně díl Yakuza Kiwami, což je remake první Yakuzy, která debutovala na PlayStationu 2. Remake vyšel poprvé na Západě v roce 2017 na PlayStation 4, poté v průběhu let následovala vydání na PC, Xbox One a letos se dočká i Switch.

Možná si říkáte, proč tento díl a proč teď. Switch je ze zmíněných platforem nejméně výkonná konzole, takže ideální by bylo počkat pár měsíců na nástupce Switche a zároveň vydat i díl Yakuza 0, což je později vydaný prequel z osmdesátých let.

Na druhou stranu, pro uvedení na současný Switch mluví jeho obrovská rozšířenost. Co se načasování týče, 24. října vyjde nejenom tento port, ale na Amazon Prime Video bude mít premiéru hraný seriál. Pokud bude úspěšný, zvýší zájem o hry. Sega si také otestuje, jaký má série na Switchi potenciál, než na nás případě vysype další díly. Cena byla stanovena na 20 dolarů, což by v Česku mohlo vyjít na pětistovku.

Yakuza Kiwami představuje hlavního hrdinu Kazumu Kiryu, který si odsedí deset let za vraždu, kterou nespáchal. Když vyjde ven z vězení, klany jsou na pokraji války.

Co se dalších her týče, letos v lednu vyšel díl Like a Dragon: Infinite Wealth. Studio Ryu Ga Gotoku v září na Tokyo Game Show ohlásí další hru. Spekuluje se, že by to mohl být další díl z odbočky Judgment.