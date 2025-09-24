Yakuza 3 ožije v nové grafice a s dodatečným příběhem za novou postavu

Ondřej Zach
  10:25
Ryu Ga Gotoku Studio pokračuje v předělávkách své slavné mafiánské série Yakuza. Na příští rok se chystá remake trojky pojmenovaný Yakuza Kiwami 3, k němuž vyjde zbrusu nové příběhové rozšíření Dark Ties.
Původní Yakuza 3 vyšla v roce 2009 na PlayStation 3, o léta později se v remasteru podívala také na další platformy. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties je remake vytvářený od podlahy znovu na novém (Dragon) enginu. Vyjde 12. února na PC, PlayStation 4 & 5, Switch 2 a Xbox Series X/S.

Ačkoliv jednotlivé díly série fungují celkem dobře i samostatně, asi netřeba dodávat, že nejlepší je začít od začátku, tedy díly Yakuza Kiwami 1 a 2 a prequelem Yakuza 0. Příběh tak do sebe krásně zapadne a hlavně vám neuniknou různé detaily.

Yakuza 3 navazuje na události druhého dílu. Kazuma Kiryu se odstěhoval z centra Tokia, aby si mohl na Okinawě založit slibovaný sirotčinec. To se mu podařilo, nicméně brzy je opět vtažen do víru událostí. Dobovou recenzi Yakuza 3 si přečtěte na Bonuswebu zde.

Remake podle očekávání vizuálně prokoukl, skvěle nevypadají jen tváře postav, které si užijeme v četných rozhovorech, ale i slunná Okinawa. Ale nebojte, oblíbené Kamuročo je přítomné i v tomto dílu. Boj zahrnuje klasický styl brawler, druhý pak počítá s využitím různých zbraní z bojových umění na Okinawě. Samozřejmostí je tuna doprovodných aktivit.

Součástí bundlu je v rámci hry samostatně hratelný příběh Dark Ties, který představí novou hratelnou postavu. Jošitaka Mine je úspěšný zakladatel start-upové společnosti, ale přijde o vše, když ho jeho kolegové podrazí.

Bezcílně bloudí po Kamuročo a stane se svědkem krvavého konfliktu mezi členy jakuzy. Pohled na podřízené, kteří se obětují pro svého šéfa je vše, po čem Mine toužil – pouto, které přesahuje materiální zisk. Jednou z vedlejších aktivit jsou bitky v bojovém klubu.

„Bude vyprávět Mineho příběh, antagonisty, který stojí v cestě Kiryuovi v původní hře Yakuza 3, a bude to o tom, jak se začíná pohybovat v podsvětí, kde se odvíjejí intriky a vytvářejí pouta,“ řekl šéf studia Masajoši Jokojama a dodal, že je jedno, jestli hráči budou hrát nejprve základní příběh trojky, nebo toho rozšíření.

