Xzone prodal v roce 2018 více her na PlayStation 4 než na PC

„Segment PC her poklesl z podílu na maloobchodním trhu v prodaných kusech z 55,8% v roce 2017 na 38,8% ve 2018,“ uvedl manažer obchodu Martin Schovanec. „Úplně jiný trend zaznamenala herní konzole PlayStation 4 a její podíl ve hrách vzrostl z 33,1% na 44,7%.“

Polepšil si také Microsoft s Xboxem One z 5,2 procenta na 9 procent a Nintendo se Switchem z 1,5 procenta na 3,3 procenta.

Schovanec se zamýšlí i nad příčinami poklesu PC a jako jeden z důvodů uvádí exkluzivitu digitálních platforem jako Steam. Mnohé hry se totiž v kamenné distribuci neobjeví.

Statistiky Xzone za rok 2018

„Případně vychází i tzv. krabicově v obchodech, ale vydavatelé jim nedávají prioritu a distribuci těchto verzí her penalizují, vyrábí méně kusů, než jaká je poptávka, či jinak upřednostňují digitální distribuci svých her,“ dodává Schovanec.



Za další podstatný důvod považuje exkluzivní tituly, které jsou svázány jen s jednou platformou a jinde si je hráči nezahrají. Ostatně nejprodávanější hrou roku 2018 na Xzone je severská akce God of War, která vyšla exkluzivně na PlayStation 4. Na druhém místě je český Kingdom Come (PC, PlayStation 4, Xbox One) a na třetím Red Dead Redemption 2 (PlayStation 4, Xbox One).

Jednou z výhod konzolových her je i nadále bazarový prodej. Například placku s God of War lze po dohrání prodat nebo vyměnit, s kódem svázaným s některou z digitálních distribucí už je to horší.