Nejsem zlatokopka, brání se nová přítelkyně jednoho z nejbohatších streamerů

Patrně každý hráč z dnešní generace třicátníků čtyřicátníků během dospívání od rodičů poslouchal, aby už „vstal od toho monitoru a šel se konečně učit, protože hraním videoher si na jídlo nevydělá“. Na mladší generace ovšem už tento argument rozhodně nezapůsobí, moc dobře totiž vědí, že se v tomto oboru točí stovky miliard dolarů. A způsobů, jak si ze stále teprve kynoucího koláče urvat pro sebe aspoň kousek, je stále víc a víc.

Kdyby se streamer Félix Lengyel aka xQC více učil, možná by se pravidelně neobjevoval v žebříčcích nejbohatších streamerů.

Tou nejjistější cestou je samozřejmě stát se vývojářem, těch je, navzdory obrovské vlně propouštění v posledních letech (viz náš článek), stále nedostatek.

Jenže v tomto případě se bez toho nenáviděného studia stejně neobejdete, mnoho mladých tak více než k desítkám tisíc hrdinů, jejichž jména dlouhé minuty rolují v závěrečných titulcích na konci každé hry, vzhlížejí k internetovým celebritám. Říkejte si jim streameři, youtubeři, influenceři nebo třeba „nejzbytečnější paraziti, jaké kdy Země nesla“ (abychom namátkou zalovili mezi názory některých našich čtenářů), fakt je, že mnoho z těchto nedostudovaných mladých lidí se slovníkem zasloužilých dlaždičů má v rukou větší moc než zavedené mnohačlenné redakce nebo draze placené PR agentury.

Jedním z takových je osmadvacetiletý Kanaďan Félix Lengyel, známý především pod svou internetovou přezdívkou xQc. Sice se netají tím, že v online kasínech prohrál miliony dolarů (viz náš článek), v místech, kam kamera nevidí, má nepořádek a smrad (viz náš článek), ale o fanoušky nouzi nemá. Jen na Twitchi ho sleduje 12 milionů lidí, a to má podepsanou dvouletou smlouvu s konkurenčním portálem Kick na rovných sto milionů dolarů (viz náš článek). Jelikož ani tak nezanedbává životosprávu a rád se na internetu chlubí svým vypracovaným tělem, asi nikoho nepřekvapí, že je idolem mnoha (nejen) ženských srdcí.

Streamerka Aikobliss se na Twitchi chlubí tím, že umí vařit a uklízet.

Svoji nejnovější partnerku si tentokrát našel mezi „kolegyněmi z branže“. Pohledná Aikobliss má oproti němu sice o dva řády nižší počet sledovatelů, na druhou stranu se na svém profilu chlubí, že umí vařit a uklízet, což nejsou zrovna typické činnosti, kterými se dnes mladí lidé snaží zapůsobit.

Vztah je to teprve čerstvý, ale xQc v něm evidentně vidí potenciál, protože své přítelkyni daroval krásné hodinky. Ta se s jimi okamžitě pochlubila během svého streamu, rychle ovšem zjistila, že to byla chyba. Podle všeho jde o model od luxusní společnosti Audemars Piguet v hodnotě přibližně milionu a půl korun a spousta lidí z anonymního davu sledujících jí to dala okamžitě „sežrat“.

𝕏𝕦𝕤𝕖𝕣 @nonameuzsr @iqkev for the people who care https://t.co/2XL3lVuJLJ oblíbit odpovědět

„Byli tak zlí! Každý jeden komentář! A že jich bylo. Každý komentář byl úplně bezdůvodně sprostý. Nadávali mi. Jako, lidi, co vám vadí? Vždyť jsem nic špatného neudělala,“ sdílela poté ve streamu své znechucení ze střetnutí s internetovou lůzou, jako by snad ten den byla na Twitchi poprvé. „Nikdy je neprodám! A pokud se rozejdeme, tak je vrátím,“ snažila se pak zbytek naslouchajících ujistit, že není žádnou zlatokopkou, které jde jen o peníze.

Samozřejmě její slova nedopadla na úrodnou půdu, protože to je přesně to, co si o ní ta nejhlasitější část publika myslí. Tak uvidíme, kde je pravda… jen doufáme, že brzy, na konci srpna se totiž koná veletrh Gamescom a pak už nebudou mít hráči na podobné pseudokauzičky čas ani chuť.