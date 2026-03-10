UFO: Enemy Unknown (retro článek) se navždy zapsalo do srdcí těch, kteří se v devadesátých letech věnovali hraní (strategických) her na PC. Hráči se starali o svoji základnu, prováděli výzkum a pečovali o své vojáky, s nimiž pěkně na tahy bránili Zemi před mimozemskou invazí.
Xenonauts 2 sice není oficiální pokračování, ale pokud se dobře podíváte na pár obrázků, okamžitě poznáte, kde tvůrci čerpali inspiraci. Hra byla dostupná tři roky v předběžném přístupu, který s aktualizací 1.0 opustí 2. dubna.
Herní smyčka funguje na původním principu: radar detekuje UFO, vy vyšlete stíhačky a sestřelíte ho. Následuje výsadek a boj pěkně na tahy. Výhra znamená zisk zkušeností pro vojáky a materiály pro výrobu a výzkum. Síla mimozemšťanů postupně roste, čemuž je třeba se přizpůsobovat.
Verze 1.0 přidá řadu herních vylepšení, oprav a samozřejmě obsahu. Najdeme zde například finální misi příběhové kampaně, nové nepřátele, mapy, modely, dokončenou Xenopedii i lepší optimalizaci.