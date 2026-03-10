Vzpomínáte s láskou na staré UFO? Tato hra se vám bude líbit

Ondřej Zach
  11:33
Po třech letech v předběžném přístupu vychází strategická hra Xenonauts 2, v níž se lidstvo brání mimozemské invazi.

UFO: Enemy Unknown (retro článek) se navždy zapsalo do srdcí těch, kteří se v devadesátých letech věnovali hraní (strategických) her na PC. Hráči se starali o svoji základnu, prováděli výzkum a pečovali o své vojáky, s nimiž pěkně na tahy bránili Zemi před mimozemskou invazí.

Xenonauts 2
Xenonauts 2
Xenonauts 2
Xenonauts 2
Xenonauts 2
Xenonauts 2 sice není oficiální pokračování, ale pokud se dobře podíváte na pár obrázků, okamžitě poznáte, kde tvůrci čerpali inspiraci. Hra byla dostupná tři roky v předběžném přístupu, který s aktualizací 1.0 opustí 2. dubna.

Herní smyčka funguje na původním principu: radar detekuje UFO, vy vyšlete stíhačky a sestřelíte ho. Následuje výsadek a boj pěkně na tahy. Výhra znamená zisk zkušeností pro vojáky a materiály pro výrobu a výzkum. Síla mimozemšťanů postupně roste, čemuž je třeba se přizpůsobovat.

Verze 1.0 přidá řadu herních vylepšení, oprav a samozřejmě obsahu. Najdeme zde například finální misi příběhové kampaně, nové nepřátele, mapy, modely, dokončenou Xenopedii i lepší optimalizaci.

