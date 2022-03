Ubisoft už nebude lákat na střílečku XDefiant jménem Toma Clancyho

Loňské oznámení nové značky XDefiant od Ubisoftu asi nedopadlo tak, jak by si autoři a ostatně i fanoušci přáli (viz náš článek). Namísto temného politicko-vojenského thrilleru, jak by se od hry nesoucí jméno spisovatele Toma Clancyho dalo čekat, jsme dostali nenápaditou free 2 play týmovou střílečku, která slovy autorů kombinuje rychlé přestřelky a punkové moshpity.

Takto stylizovaná hra fanoušky Toma Clancyho potěšit snad ani nemohla.

Jedinou vazbou na Clancyho dílo bylo využití vojenských frakcí z her jako The Division, Splinter Cell nebo Rainbow Six, přičemž ani na jejich vzniku se slavný spisovatel nijak zásadně nepodílel.

Důležité ovšem je, že reakce na zveřejněnou betu byly nakonec veskrze pozitivní a hře tak snad nehrozí osud, který potkal žánrově spřízněnou a dnes už zrušenou Hyper Scape od stejné společnosti (viz náš článek).

Autoři se proto rozhodli změnit marketingovou strategii a Clancyho jméno vyškrtli z názvu hry i všech propagačních materiálů. Nově se hra bude jmenovat prostě jen XDefiant, dostala nové logo a do budoucna se počítá i s rozšířením o dosud nikde neviděné frakce.

Nakolik budou tyto změny k lepšímu se ovšem ukáže až během dalšího kola betatestování, na které se už teď můžete přihlásit na oficiálních stránkách.