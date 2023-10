Další průšvih na obzoru? Prokletá střílečka XDefiant byla opět odložena

Odklady nejsou v herním průmyslu nic neobvyklého, v případě střílečky XDefiant to však vyvolává spoustu otázek. Jednak nejde zdaleka o první odklad, naposledy v září dokonce neprošla konzolovou klasifikací, což by pro hru od velikého vydavatelství, kterým Ubisoft bez debaty je, měla být jen formalita (psali jsme tady). Především jde o zástupce žánru, ve kterém je v posledních letech tak nabito, že bychom se ani nedivili, kdyby hra byla nakonec zrušena. Tak jako se to stalo podobnému projektu Hyenas, který byl nedávno nemilosrdně škrtnut přesto, že byl prakticky hotový a měl být údajně vůbec nejdražším projektem v historii společnosti SEGA.

Ne snad, že by XDefiant vypadal vyloženě špatně. Jen máme pocit, že už jsme něco podobného hráli mockrát.

Ostatně i Ubisoft má s rušením vlastních her bohaté zkušenosti, v posledních letech byly takto nemilosrdně škrtnuty HyperScape, Project Q anebo Ghost Recon: Frontline. XDefiant (původně hra nesla jméno spisovatele Toma Clancyho, viz náš článek) byl tentokrát odložen na základě nedávno proběhlé otevřené bety, která asi neudělala takovou díru do světa, jak asi v Ubisoftu doufali. Ne snad, že by byla špatná, ale vedle konkurenčního Call of Duty, které se již brzy dočká dalšího dílu, jednoduše hodnocení „docela dobrá“ nestačí.

Ale nechme se překvapit, z toho, že vývojáři neoznámili žádné nové datum vydání je patrné, že změny možná budou pořádné.