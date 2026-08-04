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Microsoft výrazně zdražil své konzole Xbox, v Česku jsou těžko k sehnání

Ondřej Zach
  4:00
Nedostatek zásob klíčových komponent vede výrobce, jejichž produkty využívají rychlé paměti a úložiště, ke skokovému zdražování. Ceny aktuálně vzrostly u konzolí Xbox Series X a S.

Microsoft oznámil svůj záměr zdražit konzole Xbox Series X a S už koncem června, případní zájemci tak měli čas se poohlédnout po kusech za staré ceny. Co jsme ovšem nevěděli, je, o kolik zdraží v Evropě. A už to víme. Toto jsou oficiální ceny od 1. srpna.

Xbox Series S a Xbox Series X
Xbox Series X – ovladač
Xbox Series S
Xbox Series S a Xbox Series X
15 fotografií
  • Xbox Series S (512 GB) zdražil z 349,99 euro na 499,99 euro
  • Xbox Series S (1 TB) zdražil z 399,99 euro na 599,99 euro
  • Xbox Series X Digital (1 TB) zdražil z 549,99 euro na 749,99 euro
  • Xbox Series X Diskový (1 TB) zdražil z 599,99 euro na 799,99 euro

Pčepočet nových cen z eur na koruny

  • Xbox Series S (512 GB) – 12 100 korun
  • Xbox Series S (1 TB) – 14 500 korun
  • Xbox Series X Digital (1 TB) – 18 150 korun
  • Xbox Series X Diskový (1 TB) – 19 370 korun

Oficiální česká stránka Xbox hlásí u všech modelů vyprodáno dlouhodobě, stejně jako mnozí čeští prodejci. „Tento produkt už není dostupný k zakoupení na vašem trhu. Tato stránka slouží jen k informativním účelům,“ píše se přímo na české stránce Microsoftu u všech modelů Xbox Series. Sehnat lze porůznu zbylé skladové zásoby nebo dovezené kusy za různé ceny.

Pro Microsoft, kterému se v herním byznysu nedaří a nyní se snaží svoji divizi Xbox resetovat, je to další rána. K 30. červnu poklesly tržby z hardwaru (Xbox + příslušenství) meziročně o 29 procent. Mimochodem, v rámci úspor skončila i česká agentura, která měla na starost komunikaci s médii a influencery.

PlayStation 5, Xbox Series X a Xbox Series S

Přímá konkurence v podobě Sony je na tom lépe. Pro svoji konzoli PlayStation 5 má zajištěné komponenty až do března 2027. Láká také ve spolupráci se studiem Rockstar například na to, že očekávanou hru Grand Theft Auto 6 si hráči nejlépe vychutnají právě na PlayStationu 5 (haptická odezva, adaptivní spouště, vylepšeno pro výkonnější PS5 Pro).

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