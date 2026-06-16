Ještě začátkem měsíce vypadalo vše optimisticky. Proběhla akce Summer Game Fest, která se ctí nahradila legendární událost roku E3, přičemž představovačka Xboxu nazvaná Xbox Games Showcase sklízela poměrně příznivé ohlasy.
Xbox za pět minut dvanáct přehodnotil svoji strategii a vrátil se k exkluzivitám. Podle svých šéfů obětuje krátkodobý zisk ve prospěch budoucnosti značky a konzolí Xbox.
Jenže krátce poté vydala nová šéfka Asha Sharma prohlášení adresované všem zaměstnancům a vlastně i fanouškům, v němž poměrně upřímně popisuje dnešní realitu Xboxu. A v té se hledají pozitiva jen těžko.
|
ANALÝZA: Připlatíme si a některé hvězdy padnou. Kam kráčí herní průmysl
Xbox soupeří o pozornost uživatelů, kteří mohou dávat přednost nejenom jiným platformám, ale hlavně filmům, seriálům a sociálním sítím. Citelně ho zasáhla krize s cenami komponent, protože neměl a nemá nakoupené součástky dopředu. Ale hlavně: současný provoz je finančně neudržitelný. Ačkoliv společnost investovala za posledních pět let přes 20 miliard dolarů do obsahu, platformy a dotací hardwaru, nevrací se to. Roční příjmy za tu dobu klesly téměř o půl miliardy dolarů.
To, jak překotné období Xbox právě zažívá, dokládají i rozhodnutí na poslední chvíli. Není to jen příklon k exkluzivitám, ale třeba i aktuální informace o zavření interního studia Ninja Theory (série Hellblade). To ještě před týdnem na Xbox Games Showcase ukazovalo novou hru Senua a na svém blogu Xbox Wire publikovalo poměrně dlouhý článek o tom, co je tato hra zač. Dnes The Verge píše, že zaměstnanci obdrželi v pondělí zprávu, že studio končí. A nebude jediné. O své budoucnosti mají v tuto chvíli podle Bloombergu vyjednávat například Compulsion Games a Double Fine.
Hry mimo hlavní proud
Pravdou ovšem je, že jsou to studia, jejichž hry nepatří mezi pohádkově vydělávající. Psychologický horor zasazený do prostředí severské mytologie Hellblade 2 si na sebe ještě měl dokázat vydělat. Dobrodružství South of Midnight od studia Compulsion Games, které se zaměřuje na černošskou kulturu a mytologii, se však zcela míjí se zájmy hráčské většiny, hra tak komerčně naprosto propadla. Vznikala přitom zhruba šest let.
Ani studio Double Fine, které vede herní legenda Tim Schafer, netvoří hity. Hopsačka Psychonauts 2 sklízela skvělá hodnocení, ale po finanční stránce to bylo tak tak. Naproti tomu multiplayerová hrnčířská hra Kiln z letoška je absolutní propadák, který v době psaní tohoto článku hraje na Steamu pouhých osm lidí.
Je tedy nasnadě, že tyto hry rozhodně Xboxu nepomohou postavit se na nohy. Sharma tak spíše pragmaticky volí cestu, kdy chce další peníze investovat do další hry Fallout či Elder Scrolls, aby se podařilo zkrátit dlouhý vývojový cyklus.
Otázka také je, co bude s novou generací Xboxu označovanou jako Helix, která má spojit hraní na PC s Xboxem. „Potřebujeme nový obchodní model a partnerství v oblasti hardwaru, protože stále věříme v projekt Helix,“ naznačila Sharma.
|
Noční můra na trati. Forza Horizon 6 má padoucha, který terorizuje hráče