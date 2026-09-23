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Xbox pokračuje ve svém resetu, rozprášil Halo Studios

Ondřej Zach
  10:29
Snaha konsolidovat ztrátovou herní divizi Microsoft Xbox vede k dalšímu propouštění a změnám v organizaci týmů spadajících pod divizi Xbox Studios.

Tvrdé škrty a zaměření na ty nejdůležitější značky mají přivést herní divizi Xbox zpět do zisku. Šéfka Asha Sharma označuje restrukturalizaci jako „reset“, který započal v červenci a pokračuje nyní zrušením dalších 268 míst. Ta se týkají Halo Studios a dalších týmů a managementu v rámci Xbox Studios.

Halo Infinite
Asha Sharma
Halo Infinite
Halo Infinite
113 fotografií

Aktuálně to nejvíc odnesl tým Halo Studios, který se staral o sci-fi značku Halo. Vývoj další hry totiž přebírá Activision, který na něj vyčlenil nový tým, zatímco zbytek rozprášeného Halo Studios bude fungovat už jen jako podpora pro komunitu a stávající hry.

Podle ohlasů na sociálních sítích však fanoušci tento krok spíše vítají, Halo Studios často označují za nekompetentní. Zároveň ale panuje skepse, aby Activision neposunul Halo směrem ke Call of Duty.

Halo Infinite

Halo 5: Guardians

Pod Bethesdu nově spadá studio Obsidian, což také dává smysl, protože společně pracují na nové hře Fallout.

Studio King (tvůrci Candy Crush) vezmou pod svá křídla Microsoft Casual Games, kteří pracují na hrách typu Solitaire či Mahjong.

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A konečně Playground a Turn 10 se spojí do jednoho studia. Playground jsou tvůrci festivalových závodů Forza Horizon a aktuálně kutí novou hru Fable. Turn 10 se starali o okruhové závody Forza Motorsport, nicméně po komerčně méně úspěšném dílu z roku 2023 bylo studio podstatně zredukováno. Další osud série Motorsport je tak ve hvězdách.

Forza Horizon 6

Fable (2027)

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