O tom, že je třeba celý byznys Xboxu resetovat, mluvila Sharma již dříve. Nyní přicházejí první kroky. Herní divize propustí do konce fiskálního roku 3 200 zaměstnanců, aktuálně jich o práci přišlo zhruba 1 600.
Xbox se loučí také se čtveřicí studií. Studia Compulsion Games a Double Fine Productions se opět stanou nezávislá a zůstanu jim i jejich značky. Studia Ninja Theory a Undead Labs byla prodána, finance pro jejich připravované hry jsou zajištěny.
- Compulsion Games: We Happy Few (2018), South of Midnight (2025)
- Double Fine Productions: Psychonauts 2 (2021), Keeper (2025), Kiln (2026)
- Ninja Theory: Hellblade: Senua’s Sacrifice (2017), Bleeding Edge (2020), Senua’s Saga: Hellblade II (2024)
- Undead Labs: State of Decay 2 (2018)
Xbox se tak zbavuje čtveřice studií, za nimiž není žádný velký komerční hit v posledních letech. Undead Labs dokonce nevydali za posledních osm let nic, tak dlouho pracují na survival akci State of Decay 3, která by měla vyjít příští rok. Nový majitel se zatím hledá také pro studio Arkane (aktuálně připravují Marvel’s Blade).
„Naše podnikání dnes není v dobré kondici. Fungujeme s maržemi, které jsou 3–10krát nižší než u srovnatelných platforem a vydavatelských společností. Do 9. generace (konzole Xbox Series X/S – pozn. red.) jsme vstoupili s menší základnou a vyšší nákladovou strukturou. Abychom mohli růst, vsadili jsme na Game Pass, multiplatformní přístup a širší portfolio obsahu,“ píše Sharma.
„Ačkoli tyto oblasti podnikání vytvořily významnou hodnotu, nerostly takovým tempem, jaké jsme očekávali. V důsledku toho se naše hlavní podnikání oslabilo a my jsme přibrali další týmy, navýšili investice a věnovali tomu více času v naději na lepší výsledek. A nyní čelí odvětví nejzávažnější hardwarové krizi ve své historii. Musíme Xbox restartovat.“
Čistka se ovšem týká i ostatních studií. Podle Scotta Millera, který v devadesátých letech založil legendární Apogee a 3D Realms, byla propuštěna většina studia id Software, včetně většiny programátorů. Tuto zprávu se však zatím nepodařilo ověřit.
V kontrastu s tím se má Zenimax soustředit pouze na klíčové značky, jmenovitě The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Quake a Wolfenstein. Studia Mojang a King se budou zodpovídat přímo Sharmě.
„V současné době prochází práce v některých částech společnosti až 14 úrovněmi řízení. Naše platformové týmy jsou o 40 % větší než na začátku této generace, a to i přesto, že počet našich hráčů i doba, kterou tráví hraním, poklesly,“ vysvětluje Sharma.
„Tyto změny směřují k lepší budoucnosti pro Xbox, nikoli k horší. Příští desetiletí herního průmyslu bude rozsáhlejší, globálnější a kreativnější než cokoli, co jsme dosud zažili. Letos do Xboxu investujeme stejně jako kdykoli předtím, ale budeme investovat s větším zaměřením, větší disciplínou a větší jasností – to vše s cílem učinit z Xboxu místo, kde celý svět hraje a tvoří,“ uzavírá.
Podle zákulisních informací mají být na stole ovšem další varianty budoucnosti Xboxu. Ve hře jsou větší samostatnost a vyčlenění ze struktur Microsoftu i prodej celé herní divize, pokud reset selže.