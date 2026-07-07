Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Reset Xboxu započal. Propouštění a tvrdé škrty mají zachránit značku

Ondřej Zach
  12:07
Xbox se pustil do největší restrukturalizace ve své historii. Nová šéfka Asha Sharma přiznává, že mohutné investice z posledních let se nevrací a Xbox není po obchodní stránce v dobré kondici.

O tom, že je třeba celý byznys Xboxu resetovat, mluvila Sharma již dříve. Nyní přicházejí první kroky. Herní divize propustí do konce fiskálního roku 3 200 zaměstnanců, aktuálně jich o práci přišlo zhruba 1 600.

Xbox se loučí také se čtveřicí studií. Studia Compulsion Games a Double Fine Productions se opět stanou nezávislá a zůstanu jim i jejich značky. Studia Ninja Theory a Undead Labs byla prodána, finance pro jejich připravované hry jsou zajištěny.

We Happy Few

South of Midnight

Xbox se tak zbavuje čtveřice studií, za nimiž není žádný velký komerční hit v posledních letech. Undead Labs dokonce nevydali za posledních osm let nic, tak dlouho pracují na survival akci State of Decay 3, která by měla vyjít příští rok. Nový majitel se zatím hledá také pro studio Arkane (aktuálně připravují Marvel’s Blade).

Senua’s Saga: Hellblade II

Kiln

„Naše podnikání dnes není v dobré kondici. Fungujeme s maržemi, které jsou 3–10krát nižší než u srovnatelných platforem a vydavatelských společností. Do 9. generace (konzole Xbox Series X/S – pozn. red.) jsme vstoupili s menší základnou a vyšší nákladovou strukturou. Abychom mohli růst, vsadili jsme na Game Pass, multiplatformní přístup a širší portfolio obsahu,“ píše Sharma.

„Ačkoli tyto oblasti podnikání vytvořily významnou hodnotu, nerostly takovým tempem, jaké jsme očekávali. V důsledku toho se naše hlavní podnikání oslabilo a my jsme přibrali další týmy, navýšili investice a věnovali tomu více času v naději na lepší výsledek. A nyní čelí odvětví nejzávažnější hardwarové krizi ve své historii. Musíme Xbox restartovat.“

Fallout 76

Fallout 76

Čistka se ovšem týká i ostatních studií. Podle Scotta Millera, který v devadesátých letech založil legendární Apogee a 3D Realms, byla propuštěna většina studia id Software, včetně většiny programátorů. Tuto zprávu se však zatím nepodařilo ověřit.

V kontrastu s tím se má Zenimax soustředit pouze na klíčové značky, jmenovitě The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Quake a Wolfenstein. Studia Mojang a King se budou zodpovídat přímo Sharmě.

„V současné době prochází práce v některých částech společnosti až 14 úrovněmi řízení. Naše platformové týmy jsou o 40 % větší než na začátku této generace, a to i přesto, že počet našich hráčů i doba, kterou tráví hraním, poklesly,“ vysvětluje Sharma.

Wolfenstein II: The New Colossus (PC)

Wolfenstein II: The New Colossus (PC)

„Tyto změny směřují k lepší budoucnosti pro Xbox, nikoli k horší. Příští desetiletí herního průmyslu bude rozsáhlejší, globálnější a kreativnější než cokoli, co jsme dosud zažili. Letos do Xboxu investujeme stejně jako kdykoli předtím, ale budeme investovat s větším zaměřením, větší disciplínou a větší jasností – to vše s cílem učinit z Xboxu místo, kde celý svět hraje a tvoří,“ uzavírá.

Podle zákulisních informací mají být na stole ovšem další varianty budoucnosti Xboxu. Ve hře jsou větší samostatnost a vyčlenění ze struktur Microsoftu i prodej celé herní divize, pokud reset selže.

Fallout 76
We Happy Few
We Happy Few
We Happy Few
128 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Skvělé slevy, včetně Kingdom Come 2. Poradíme, co kupovat v herním výprodeji

Kingdom Come: Deliverance II

Letní výprodej her na Steamu je i tento rok zpět a nabízí celou řadu zajímavých slev. Pokud jste dosud váhali s nákupem, nyní máte příležitost docela znatelně ušetřit. Vybíráme 25 her, které při...

KVÍZ: Rusové ve hrách nejsou vždy jen padouši. Poznáte ty nejslavnější?

Red Alert 3

Spolu s agresivními mimozemšťany a nácky patří Rusové mezi ty nejklasičtější herní nepřátele. Schválně kolik z těch nejvýznamnějších ruských postav z dlouhé historie videoher dokážete poznat.

Stahujte zdarma ceněný klenot herní historie a parádní retro mlátičku

I Have No Mouth, and I Must Scream

Superpočítač s umělou inteligencí, který nenávidí lidstvo, skvělá retro mlátička, interaktivní film pro dospělé či horor odehrávající se během štědrovečerní večeře. Přinášíme tipy na čtyři hry, které...

Čekají nás piráti a krakatice. Tyto novinky budeme hrát v červenci

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Výčet červencových herních novinek se sice může zdát jako skromnější, nicméně najde se i pár velkých pecek. Slovo si vezme především Ubisoft s dlouho očekávaným remakem pirátského Black Flag, o...

Pro mnohé hráče to byly životní zážitky. Tak šel čas se sérií Gothic

Gothic 2 (2002)

Herní série Gothic má za sebou několik více či méně úspěšných titulů, nyní boduje s povedeným remakem prvního dílu. Herní série ušla za dobu od svého vzniku opravdu dlouhou, často strastiplnou cestu,...

Reset Xboxu započal. Propouštění a tvrdé škrty mají zachránit značku

Fallout 76

Xbox se pustil do největší restrukturalizace ve své historii. Nová šéfka Asha Sharma přiznává, že mohutné investice z posledních let se nevrací a Xbox není po obchodní stránce v dobré kondici.

7. července 2026  12:07 0

E.T. – Mimozemšťan zavolá brzy domů v tomto nádherném Lego setu

Lego E.T. the Extra-Terrestrial #21370

Slavná postava mimozemšťana z oblíbeného rodinného sci-fi filmu od Stevena Spielberga již brzy ožije v nádherném Lego setu. Obsahuje i svítící část, díky níž jeho srdce září po stisku tlačítka...

7. července 2026  10:10 4

KVÍZ: Rusové ve hrách nejsou vždy jen padouši. Poznáte ty nejslavnější?

Red Alert 3

Spolu s agresivními mimozemšťany a nácky patří Rusové mezi ty nejklasičtější herní nepřátele. Schválně kolik z těch nejvýznamnějších ruských postav z dlouhé historie videoher dokážete poznat.

vydáno 7. července 2026

Pro mnohé hráče to byly životní zážitky. Tak šel čas se sérií Gothic

Gothic 2 (2002)

Herní série Gothic má za sebou několik více či méně úspěšných titulů, nyní boduje s povedeným remakem prvního dílu. Herní série ušla za dobu od svého vzniku opravdu dlouhou, často strastiplnou cestu,...

6. července 2026 6

Máte už svého kandidáta na hru roku 2026?

Resident Evil Requiem

Letos zabodoval fantastický horor Resident Evil Requiem, vynikající dobrodružství s mladým Jamesem Bondem, závodní arkáda Forza Horizon 6 zasazená do nádherného Japonska či stavebnice a simulátor...

5. července 2026 4

Harvard? Ne, škola pro streamery je užitečnější, tvrdí internetová celebrita

Streamerka Snowwcone

Populární streamerka Snowwcone ve svém vysílání prezentovala kontroverzní myšlenku, že nově založená „univerzita pro streamery“ je pro mladé lidi perspektivnější než studium na prestižním Harvardu.

5. července 2026 9

Chystá se oficiální čeština pro Gothic 1 Remake, překladů ovšem vzniká víc

Gothic 1 Remake

Do překladu titulků aktuálního hitu Gothic 1 Remake se pustilo hned několik překladatelských skupin. Jedna z nich bude oficiální, kromě PC se tedy podívá i na konzole.

4. července 2026 0

Sklízí, co zasel. Streamer, který zabil těhotnou přítelkyni, se ve vězení bojí

Streamer Stephen McCullagh aka Votesaxon07, odsouzený vrah

Šestatřicetiletý Ir Stephen McCullagh byl usvědčen z vraždy své těhotné přítelkyně. Během hrůzného činu streamoval na internet předtočené hraní populární videohry Grand Theft Auto, policie však jeho...

4. července 2026 6

První uživatel Steam Machine hlásí „červenou čáru smrti“

Steam Machine - Red Line of Death

První várka počítačů Steam Machine, které jsou primárně navržené pro pohodlné hraní her na Steamu z gauče, se dostala mezi zákazníky. Netrvalo to však dlouho a na světě je první zaznamenaný případ...

3. července 2026  14:42 4

Stahujte zdarma ceněný klenot herní historie a parádní retro mlátičku

I Have No Mouth, and I Must Scream

Superpočítač s umělou inteligencí, který nenávidí lidstvo, skvělá retro mlátička, interaktivní film pro dospělé či horor odehrávající se během štědrovečerní večeře. Přinášíme tipy na čtyři hry, které...

3. července 2026 1

PS Plus láká v červenci na Call of Duty, For the King II a CrossCode

Call of Duty: Modern Warfare III

Předplatitelé služby PlayStation Plus se mohou v červenci těšit na tři roky starou válečnou střílečku Call of Duty: Modern Warfare III, hru na hrdiny For the King II a 2D akční RPG CrossCode.

2. července 2026  16:10 0

Skvělá zombie akce Dying Light je za hubičku. V pěkné slevě je celá série

Dying Light

Pokud vás láká syrová postapokalyptická akce, v níž masakrujete zombíky, kombinovaná s parkurem a prozatím vás minula série Dying Light, zbystřete. Celá série je právě v akci na Steamu, první díl...

2. července 2026  10:29 0

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.