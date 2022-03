Xbox už 20 let marně dobývá Japonsko, prodal tam jen dva miliony konzolí

Řevnivost mezi fanoušky konkurenčních herních platforem je stejně tak vášnivá jako zbytečná. Každá má své výhody a nevýhody a objektivně říct, která je lepší, je nemožné. Co se ovšem celosvětových prodejů týče, je situace jasná.

PlayStation 2 je nejprodávanější herní konzolí všech dob.

Před nejúspěšnější Xbox, kterým je ten 360 z roku 2005, se dostaly všechny čtyři modely velkých playstationů, které vznikly před next-gen. A i když Xbox Series učinily oproti minulé generaci obrovský skok dopředu (především díky Game Passu), dominance playstationů pokračuje i v té současné.

Jedním z hlavních důvodů, proč tomu tak je, je japonský trh, který je oproti tomu našemu v mnohém specifický. Microsoft už se několikrát přesvědčil o tom, že proniknout tam je prakticky nemožné, což dokládají čísla prodejů zveřejněná na stránkách magazínu Famitsu.

Zhruba tři čtvrtě prodaných xboxů v Japonsku tvoří model 360.

Za dlouhých dvacet let historie Xboxu se totiž v zemi vycházejícího slunce prodalo pouhých 2,3 milionu kusů. Pro srovnání, zatímco první Xbox tam prodal 470 tisíc kusů, jeho přímý konkurent PlayStation 2 přes 24 milionů. Nejde přitom zdaleka říct, že by se Microsoft nesnažil. Jenže všechny investice do reklamy přišly vniveč. Nejprodávanější xboxovou hrou v Japonsku je pak bojovka Dead or Alive 3, pokud vyškrtneme japonské hry. Nejvíc se dařilo značce Halo.

Když se tedy šéf Xboxu Phil Spencer krátce po vydání aktuálních konzolí Xbox Series S/X chlubil, že je pro ně Japonsko aktuálně „nejrychleji rostoucím trhem na světě“, nebyl to žádný zázračný úspěch. Že je málo víc než nic, je sice pravda, tamní publikum ovšem zřejmě zůstane i nadále věrno domácím značkám.