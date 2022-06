Microsoft odhaluje své nové hry, velká jména si schovává na konec

Microsoft letos samozřejmě zrušení fyzického veletrhu E3 neodradilo od toho, aby si uspořádal vlastní a hlavně hodně velkolepou konferenci. Jde o přehlídku titulů z produkce vlastních studií, přičemž samozřejmě klade také velký důraz na tvorbu Bethesdy, která pod něj také patří. Podle dostupných informací bude stream novinek trvat asi 95 minut.

Xbox @Xbox Today is for two things: gaming and gaming news Watch the #XboxBethesda Showcase today at 10am PT: https://t.co/pW9yV5Rl20 https://t.co/pj8YeRt7im oblíbit odpovědět

Konferenci odstartovala herní ukázka z kooperativního multiplayerového střílení upírů Redfall. Vyvíjí jej Arkane, autoři Dishonored či Deathloop. Hře nechybí hororová atmosféra, ovšem s brokovnicí v ruce a společně s přáteli je to přeci jen o něco snesitelnější. V traileru nám autoři představili čtveřici hratelných postav, které mají propracovaný a interaktivní dabing. Grafika je rovněž celkem působivá. Hra dorazí až příští rok, předplatitelé Xbox Game Pass si budou moci zahrát hned první den.

Druhá novinka byla pro někoho možná hodně velké překvapení. Po třech letech mlčení přišel nový pohled na Hollow Knight: Silksong. Ačkoliv snad všichni čekali, že tuto hru bude primárně propagovat Nintendo, nakonec si ji uzmul Xbox. Bohužel na závěr nezaznělo žádné datum vydání, dokonce ani rok. Předplatitelé Xbox Game Pass si jej rovněž zahrají hned první den.

Třetí novinkou High on Life, což bude humorná střílečka od autorů známého seriálu Rick and Morty. Čekat na ní nebudeme dlouho, vyjde už letos v říjnu. A samozřejmě poputuje i do Xbox Game Pass.

Další očekávanou peckou je pokračování Plague Tale s s podtitulem Innocence. Po grafické stránce se rozhodně jedná o vylepšení a máme pocit, že atmosféra bude tentokrát ještě o něco temnější než v prvním díle. A to už je co říci. Hra vyjde dokonce ještě letos, byť se autoři zatím zdráhají prozradit, kdy přesně.

A je tu něco pro příznivce automobilových závodů. Okruhová Forza Motorsport (pozor na to, že není očíslovaná) dorazí na jaře příštího roku. A vypadá zatraceně dobře. Autoři ukázali také nový model poškození vozidel, herní fyziku nebo střídání denní doby.

Rozšíření s historickými letadly nemine oblíbený Flight Simulator. Dále do hry přibude také létání vrtulníky. To všechno už letos v listopadu. A už dnes můžete stahovat aktualizaci, která do hry přidá vesmírnou loď z Halo Infinite.

No a už nastupuje důkaz, že Blizzard se po obří akvizici začleňuje do sestavy studií Microsoftu. Dorazila totiž ukázka na Overwatch 2, který vstupuje do režimu hratelného předběžného přístupu už 4. října. Blizzard také nabídl pohled na nového hrdina.

Nastoupila trochu rychlejší pasáž trailerů. Viděli jsme historický simulátor ARA History Untold, který vyjde „brzy“ a poputuje i do Game Passu. A hned na to jsme viděli také nová rozšíření do Elder Scrolls Online a Fallout 76. Z všech různých rozšíření však nakonec nejvíc zaujal nový doplněk do Forzy Horizon 5, kde si zajezdíme autíčky z Hot Wheels.

Máte rádi dinosaury? A co dinosauři na kterých jede Vin Diesel? Pokud ano, pak vás možná bude zajímat ARK 2, který na konzole a počítače zamíří příští rok.

Opravdu hodně specifický styl má již dříve představená hra Scorn. Pro příznivce hororů a různých až příliš grafických nechutností je to jasná volba. Zahrajete si jej už letos, 21. října.

Další novinkou je akční fantasy Flintlock: The Siege of Dawn, které působí poměrně sympaticky. Kouzlit a prosekávat se démony budeme už příští rok.

Úplně nová hra od tvůrců Minecraftu má podtitul Legends. Byť využívá všechny dosud známé reálie původní hry, půjde o akční strategii. Nu, ani se nedivíme, tuto značku stále ještě jde ždímat. Na Minecraft Legends si počkáme až do příštího roku.

Lightyear Frontier vyjde příští jaro. V této hře osedláte roboty a pustíte se společně s přáteli do prozkoumávání mimozemské planety. Je to takový ten klasický zástupce survival žánru, tak uvidíme, jak se mu nakonec bude dařit.

Docela nás zaujala další novinka, The Last Case of Benedict Fox. Kombinuje skákačku a adventuru a zřejmě se hodně zaměří také na příběh. I na tuto hru si budeme muset počkat do příštího jara.

Příběhová adventura As Dusk Falls bude hodně sázet na vyprávění příběhu a zajímavý vizuální styl kombinující zachycení reálných herců a jejich komiksovou stylizaci ve hře. Vyjde už za chvíli – 19. čevence.

