Co se děje? Z vedení herní divize odstoupil její dlouholetý šéf Phil Spencer a rezignovala prezidentka Xboxu Sarah Bondová. Do vedení nastoupila Asha Sharma, která nemá s herním průmyslem žádné zkušenosti, přičemž předtím pracovala v oddělení zabývajícím se AI. Více jsme již psali v článku Zemětřesení v Xboxu. Nová šéfka Asha Sharma odmítá bezduché výtvory AI.
Hráči začali okamžitě pátrat, co je Asha Sharma zač. A zjistili, že herní profil na Xboxu si založila před měsícem a během té doby stihla získat řadu vzácných achievementů.
Ty odpovídají tomu, že denně hrála osm až deset hodin. Sharma reagovala, že účet sdílela s rodinou a nyní už má svůj vlastní profil. Sharma je také aktivní na sociálních sítích, kde se snaží vystupovat jako hráčka – podle kritiků však odpovědi píše PR tým nebo AI.
Své si o tom myslí i Seamus Blackley, tedy tvůrce první konzole Xbox. Pracoval také jako programátor na kultovní hře System Shock. Blackley se domnívá, že Microsoft nyní vše podřizuje umělé inteligenci a vše ostatní do ní bude začleněno.
„Satya Nadella investoval neuvěřitelné množství peněz a kredibility do transformačního modelu budoucnosti AI. Xbox, stejně jako mnoho jiných podniků, které nejsou jádrem AI byznysu, je na ústupu. Neříkají to, ale tak to je. Očekávám, že nová generální ředitelka Asha Sharma bude mít za úkol jako lékařka paliativní péče jemně uvést Xbox do věčného spánku,“ řekl serveru Gamesbeat.
„Bylo by šokující, kdyby tam měli někoho ve významné roli, kdo by byl nadšený hrami, nadšený pro tvůrčí podnikání v oblasti her, protože by to bylo v přímém rozporu se vším ostatním, co Microsoft dělá. Microsoft je společnost, která se nyní zaměřuje na to, aby svým zákazníkům umožnila využívat AI k řízení věcí. To je v rozporu s autorským modelem jakéhokoli umění, ale konkrétně her. Microsoft nemá problém, který má Apple nebo Netflix, kde musí spravovat autorský model obsahu. Hry jsou jediným místem, kde mají obsahový byznys.“
„Asha se dostává do herního průmyslu, protože její šéf věří, že hry budou poháněny umělou inteligencí. Je to velmi odlišný přístup. Je zřejmé, že to s umělou inteligencí v hrách myslí opravdu vážně, protože madam tak vehementně protestuje proti tomu, že nebudou vyrábět nekvalitní produkty a že vše bude pod lidskou kontrolou. Každý, kdo má určitý věk a určité obchodní zkušenosti, pozná, co se za těmito slovy skrývá.“
Na dotaz, co by nové šéfce poradil, Blackley řekl, že pokud to nemyslí s hrami vážně, respektive pokud se pro ně neumí nadechnout, tak ať si raději najde jinou práci. V opačném případě doporučuje, aby si promluvila s lidmi, jakými jsou například Shuhei Yoshida (jedna z nejvýznamnějších osobností značky PlayStation) či Reggie Fils-Aimé (bývalý šéf amerického Nintenda) a zeptá se jich, v čem uspěli a v čem selhali.
