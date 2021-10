Na xboxech si nyní můžete zahrát PC hry přes GeForce Now

Jediné, co k tomu kromě dobrého připojení potřebujete, je prohlížeč Edge na konzoli. Právě skrze něj je hraní realizované. Jak to funguje? Celý proces jsem v rychlosti otestoval.

Spustíte Edge a přihlásíte se na stránkách GeForce Now. Následně je třeba propojit své knihovny na Steamu a Epic Store se službou, k dispozici jsou samozřejmě i nějaké free 2 play tituly.

Základní verze služby GeFroce Now je zdarma, délka seance je omezena hodinou. Priority slibuje přednostní přístup, zapnutý ray-tracing a rozlišení až 1080p / 60 FPS, zatímco nový RTX 3080 láká na hraní na serverech s grafikou kartou GeForce RTX 3080, délku relace až 8 hodin a vyšší rozlišení.

Použil jsem free verzi a ve frontě čekal asi půl minuty. Po spuštění hry z mé knihovny na Steamu jsem odklikal licenční podmínky a přihlásil se. V tento okamžik jsem musel připojit ke konzoli klávesnici a myš, což proběhlo automaticky bez nějakého dalšího nastavování.

Vzhledem k tomu, že wi-fi nemám v pásmu 5 GHz, tak připojení nedostačovalo. Píchnul jsem tedy konzoli k internetu přes drát. To už by šlo, nicméně tady už jsem narážel na limity Free verze GeForce Now. Například Destiny 2 šlapalo celkem slušně, nicméně rozlišení bylo tak nízké, že se herní text špatně četl. U Call of Juarez mi zase zůstal kromě herního kurzoru i ten z Edge, jen o něco posunutý, což bylo otravné.

Ale ano, jde to. S trochou úsilí si můžete na svůj xbox streamovat PC hry skrze GeForce Now. Mimochodem, ještě letos půjde na xboxech streamovat hry z Game Passu. Proces bude o něco jednodušší. Přímo v Game Passu totiž bude vedle tlačítka „instalovat“ také tlačítko „hrát“. Více jsme psali na Bonuswebu zde.