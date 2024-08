Xbox to na Gamescomu rozbalí, k vyzkoušení bude přes 50 her

Po zrušení E3 se oči příznivců videoher upínají ke Gamescomu v Německu, jenž se během let vyprofiloval mezi nejdůležitější herní události roku. Fanoušci si tak mohou osahat nejenom nové hry, ale i připravovaný obsah do těch stávajících. Jedinou nevýhodou jsou fronty. Událost letos proběhne od 21. do 25. srpna a na všechny ostatní, kteří se nezúčastní osobně, čekají streamy a nová videa.

Na stánku xboxu bude k vyzkoušení přes 50 her, a to nejenom od Xbox Game Studios, ale také Blizzardu, Bethesdy a vývojářů třetích stran. Dostupné budou na více než 240 stanovištích včetně doprovodných atrakcí a programů. Stánek xboxu tak bude ještě větší než loni.

Co se her z vlastního portfolia týče, zahrát si půjde následující hry:

Age of Mythology: Retold

Ara: History Untold

Diablo IV: Vessel of Hatred

Fallout 76: Milepost Zero

The Elder Scrolls Online: Gold Road

Towerborne

Očekávané kousky, mezi něž patří Indiana Jones and the Great Circle, Avowed či Starfield: Shattered Space, si bohužel na vlastní kůži vyzkoušet nepůjde, v těchto případech se chystá pouze prezentace v sále. Co se hratelných her od třetích stran týče, potvrzeny jsou tyto hry:

Star Wars Outlaws

Space Marine 2

Atomfall

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Squirrel with a Gun

Winter Burrow

Creatures of Ava

Little Nightmares 3

Commandos: Origins

Dustborn

Farming Simulator 25

Planet Coaster 2

