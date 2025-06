„Na Xbox je v posledních letech spoleh,“ zaznělo v našem redakčním chatu během sledování nedělní konference. Ano, se show Xboxu mohou být hráči opravdu spokojení, byť se pořád dokola říká, jak to má „zelený tým“ už prakticky spočítané. A ačkoliv někdo pořád může namítat, že se z Xboxu i tak stává spíše velký vývojář her pro všechna PC i konzole, nelze upřít, že rok od roku umí předvést opravdu nabitou show.

Show odstartovala trochu očekávaně nová upoutávka na The Outer Worlds 2, což je aktuálně asi nejvýznamnější titul mezi plány studií Xboxu na letošní rok. Pokud také vyčkáváte toto pokračování satirické sci-fi akce od studia Obsidian, můžete si udělat do kalendáře křížek na 29. říjen. A pokud chcete o hře vědět víc, na konci show byl ještě The Outer Worlds 2 věnovaný dlouhý segment s rozhovory s vývojáři a podrobnějšími ukázkami přímo ze hry.

Humor Xbox nepřešel ani u další ukázky, která odhalila druhý díl hry High on Life. Svérázná střílečka s mluvícími zbraněmi navíc dorazí ještě koncem letošního roku.

Třetí novinka bohužel Xboxu před pár dny unikla. Resonance: A Plague Tale Legacy bude další hrou ze série Plague Tale, nejde však o pokračování, nýbrž prequel. Údajně se bude odehrávat 15 let před událostmi prvního dílu a bude prolínat dějovou linku ze středověku s dávnými události z antických dob. Resonance: A Plague Tale Legacy vyjde až příští rok.

Další novinka nebyla hra, nýbrž hardware. Xbox odhalil dvojici nových konzolí do ruky, kterou vyrobí ve spolupráci se značkou Asus. Jméno ROG Xbox Ally napovídá, že Asus bude vycházet z původního přenosného PC ROG Ally, ale ve vybroušenější formě a s větším propojením s nabídkou Xboxu.

Modely budou dva: výkonnější ROG Xbox Ally X (procesor Z2 Extreme, 24GB operační paměť a 1 TB úložiště) a dostupnější ROG Xbox Ally (procesor Z2A, 16GB operační paměť a 512GB úložiště). Cenu ani podrobné specifikace modelů neznáme, na trh by se měly dostat koncem letošního roku.

Xbox v ukázkách nové konzole využil několik nových záběrů z vysoce očekávané indie hry Hollow Knight Silksong a také potvrdil, že hra bude na obou novinkách hratelná při jejich vydání na trh. Fanoušci z tohoto věčného popotahování bez konkrétního data vydání této 2D metroidvanie však pořád nejsou příliš nadšení.

Nadějně vypadající akce s upíry The Blood of Dawnwalker se ozvala s další ukázkou. Připomínáme, že jde o RPG od části původních tvůrců třetího Zaklínače, takže očekávání jsou docela vysoká. Hra vyjde příští rok.

Dalších pár ukázek bylo skromnějšího rázu. Populární skákačka Super Meat Boy má nový díl, tentokrát se přesuneme do 3D světa. Akční Ninja Gaiden 4 zase přiznává datum vydání, a to 21. října. Game Freak se po nějaké době zase pokusí udělat něco jiného než Pokémony, tentokrát to bude akční RPG Beast of Reincarnation, které dorazí příští rok. A fanoušci nového herního Indiana Jonese se 4. září dočkají DLC s podtitulem The Order of Giants.

Ukázku ze hry The Clockwork Revolution bychom označili snad jako tu nejambicióznější z celé akce. Na první pohled v nás vyvolala dojem jako divoký mix her Bioshock Infinite, Dishonored už výše zmíněných The Outer Wilds. Ve hře si vyrobíte vlastního hrdinu či hrdinku, dojde na podrobnou konstrukci zbraní, otevřený svět, konverzační volby i cestování časem. Jen ještě vůbec nevíme, kdy hra vyjde.

Clockwork Revolution Clockwork Revolution

Multiplayerová kooperační akce Grounded se dočká druhého dílu, a to poměrně brzy. Do předběžného přístupu dorazí už 29. července. Nového a poměrně zásadního rozšíření se dočká i The Elder Scrolls Online (Tales of Tamriel) a do 17 sezony vstoupí pirátská onlinovka Sea of Theives. Nového datadisku s asijskou mytologií se dočkají i fanoušci remaku Age of Mythology. A ve Falloutu 76 půjde nově rybařit.

Následovalo několik her, ze kterých jsme v redakci celkem nadšení. Studio Bloober chystá novou akční hororovou hru, která vzdáleně připomíná tituly jako Dead Space nebo Callisto Protocol. Jmenuje se Cronos: The New Dawn a dorazí na podzim.

There are No Ghosts at the Grand je podle všeho „mysteriózní a hudební adventura“, ve které budete řešit záhadu a renovovat hotel zároveň. Asi jako kdyby byl PowerWash Simulator detektivka. A Aphelion je zase nová dobrodružná sci-fi hra od studia Dont Nod, na jejímž vývoji se podílí i Evropská Kosmická Agentura. Obě hry vyjdou v roce 2026.

Mudang: Two Hearts je nová stealth akce od korejského studia EVR Studio. Nabídka hlavních hrdinů bude docela rozmanitá: voják, terorista a k-popová hvězda. Datum vydání bude někdy během příštího roku. Hodně typicky asijsky vypadala i další hra, Aniimo, která je plná roztomilých příšerek a rozhodně se nesnaží dráždit právní oddělení Nintenda.

Dále je tu dvojice menších titulů. Pokračování se dočká hra Planet of Lana. Druhý díl s podtitulem Children of the Leaf, který se na první pohled nesnaží po stránce grafiky ani hratelnosti proti prvnímu dílu nic moc měnit, dorazí příští rok. A pokud jste měli rádi hru Spiritfarer, novinka od jejích autorů s názvem At Fate’s End vypadá o něco akčněji, ale neméně zajímavě. I v tomto případě bude třeba počkat na datum vydání až do příštího roku.

Na nostalgiky bude brzy (11. července) cílit jednak Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, který nabídl novou ukázku a také Gears of War: Reloaded, který je remasterem původní hry této slavné série. Toho se dočkáme už 26. srpna. A na xboxy rovněž dorazí i několik her z další slavné série, Final Fantasy, konkrétně díly Final Fantasy 16 a Final Fantasy 7 Remake Intergrade.

O čem se také už vědělo dopředu je remake čtvrtého dílu série Persona. Persona 4 Revival nabídne staré známe lokace, příběhy i herní mechaniky ve vylepšené grafice, ale zatím nevíme, kdy vyjde. Invincible VS je pak nová mlátička podle komiksového superhrdiny Invincible a nakonec je tu také i nová hra od autorů Psychonauts, Keeper. Tentokrát je tu v hlavní roli oživlý a chodící maják s ptačím společníkem.

Call of Duty: Black Ops 7 Call of Duty: Black Ops 7

A co byla hlavní hra na závěr? Chvíli to vypadalo všelijak, ale nakonec se z traileru vyklubalo pokračování série Call of Duty Black Ops. Sedmý díl bude opět vysokorozpočtová střílečka s příběhovou kampaní, multiplayerem i střílením zombíků. Moc toho o hře ovšem jinak nevíme, a to ani datum vydání.