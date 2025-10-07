Proč Xbox tak zdražil předplatné? Na Call of Duty loni tratil velké peníze

Ondřej Zach
Přepracování herního předplatného Game Pass a masivní zdražení vzbuzují otázky týkající se udržitelnosti služby. Nejnovější zprávy naznačují, že ke změnám vedla ztráta peněz spojená s uvedením střílečky Call of Duty: Black Ops 6 do předplatného.

Xbox přepracoval svoje předplatné Game Pass a masivně zdražil. Hry ze stáje Xboxu jsou nyní dostupné v den vydání pouze ve stupních Ultimate (669 korun měsíčně) a PC (369 korun měsíčně). Předplatitelé už také nemohou uplatnit slevy na různé add-ony a DLC, včetně prémiové měny Call of Duty Points.

Call of Duty: Black Ops 6
Call of Duty: Black Ops 6
Call of Duty: Black Ops 6
Call of Duty: Black Ops 6
64 fotografií

Právě loňský díl Call of Duty: Black Ops 6 měl podle bývalých zaměstnanců a analytiků odstartovat přípravu razantních změn, píše Bloomberg. Ačkoliv tento díl stanovil nový prodejní rekord i nárůst předplatitelů Game Passu, výsledek pro Microsoft zase tak růžový nebyl.

Většina prodejů, konkrétně 82 procent, je totiž navázána na konkurenční PlayStation 5. Podle bývalého zaměstnance, kterého Bloomberg cituje, tak Microsoft na uvedení Call of Duty: Black Ops 6 v Game Passu tratil zhruba 300 milionů dolarů. Byla to vynikající nabídka pro předplatitele, ale ne tak výhodná pro prodeje, dodává.

Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6

V článku také zazněla informace, že finanční ředitelka Microsoftu Amy Hoodová žádá divizi Xbox, aby našla další cesty, jak zvýšit zisk.

„Game Pass nepřinesl tak výrazný růst, jaký Microsoft po akvizici společnosti Activision očekával, a uvědomil si, že náklady na infrastrukturu nejsou v souladu s jeho cenovým modelem,“ uvedl Joost Van Dreunen, zakladatel společnosti Aldora zabývající se analýzou videoher.

Letošní Call of Duty: Black Ops 7 vychází 14. listopadu na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7

