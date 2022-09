Assassin's Creed Odyssey je v Game Passu, brzy ho doprovodí Deathloop

V předplatném už je dostuný Assassin’s Creed Odyssey zasazený do starověkého Řecka, který vyšel v roce 2018. „Sice mu chybí originalita a ledaskomu může až příliš připomínat Origins, nicméně pořád jde o poměrně bezkonkurenční zážitek, kterému byste měli dát šanci,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu. Hrát je možné na PC, xboxech i v cloudu.

Dalším kouskem, který si mohou předplatitelé okamžitě zahrát, je japonská adventura, respektive vizuální román Danganronpa V3: Killing Harmony. Opět se ocitneme mezi středoškoláky, kteří jsou nuceni hrát zvláštní hru na život a na smrt.

Dalším skvělým kouskem, který už je v předplatném také dostupný, je fantastické JRPG Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered. Graficky dokonalé dobrodružství mladého chlapce v kouzelném světě je překvapivě propracovaná a hutná hra na hrdiny z japonské školy, píšeme v dobové recenzi neremasterované verze.

Poslední vydanou hrou je taktické RPG Fuga: Melodies of Steel z loňska, v němž děti v obřím tanku bojují proti nepřátelům – fašistické Berman Empire, která zničila jejich vesnici.

Pouhé dny pak předplatitele dělí od vydání netradiční akce Deathloop od tvůrců Dishonored. Hra vyšla loni v září na PC a PlayStation 5, 20. září letos zavítá do Game Passu. „Pokud bych měl hru stručně definovat, popsal bych ji jako varianci na film Na Hromnice o den více nebo Na hraně zítřka, jen jsou v hlavní roli dva zabijáci, kdy se jeden snaží časovou smyčku prolomit a druhý ochránit,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.

V říjnu se v předplatném objeví sci-fi simulační hra Dyson Sphere Program, která aktuálně sklízí skvělá hodnocení v předběžném přístupu. Hráči ji přirovnávají k Factoriu a Saticfactoriu.

Zbylé dvě oznámené hry vyjdou v Game Passu až příští rok na jaře. BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition je kompletní edice 2D bojovky se všemi DLC postavami (video). Guilty Gear Strive je ohromující kreslené bojovka, které se vyhoupla mezi nejlepší v žánru (video).