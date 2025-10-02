Xbox přepracoval své předplatné Game Pass a masivně zdražil

Herní předplatné Game Pass prošlo podstatnými změnami. Ačkoliv Xbox se snaží lákat i na nové benefity, výsledkem je zejména pořádné zdražení. První reakce fanoušků nejsou příznivé, někteří své předplatné demonstrativně ruší.
Xbox Game Pass | foto: Microsoft

Základní předplatné Game Pass Core se mění na Essential. Nabízí přes 50 her na konzole Xbox a PC, hraní v cloudu, hraní on-line na konzolích a bonusy ve hrách League of Legends a Call of Duty: Warzone. Vyjde na 239 korun měsíčně.

Game Pass Standard se mění na Premium. Nabízí stejné benefity jako Essential, navyšuje ovšem počet dostupných her, který přesahuje 200. Hry ze stáje Xboxu se v něm objeví do roka od jejich vydání. A streamování přes cloud má nabídnout kratší čekací časy. Vyjde na 329 korun měsíčně.

Nejvyšší stupeň Ultimate zůstává. Láká na více než 400 games a minimálně 75 her ročně v den jejich vydání, včetně všech ze stáje Xboxu. Součástí jsou EA Play, Ubisoft+ Classic a od listopadu také Fortnite Crew, který mimo jiné zahrnuje přístup k Battle Passu. Streamuje se také v nejlepší možné kvalitě s nejkratšími časy v případných frontách. Cena ovšem vzrostla na 669 korun měsíčně.

Nový Game Pass

Zdá se, že PC Game Pass nakonec zůstává. Pořád láká na nové hry v den jejich vydání, obsahuje EA Play, cena ovšem vzrostla na 369 korun měsíčně.

Odezva hráčů na sociálních sítích je bouřlivá a ve valné většině případů negativní. Mnozí demonstrativně sdílejí obrázky zachycující obrazovku se zrušeným předplatným. Zdražení opět vyvolává otázku, zda je tento typ herního předplatného udržitelný, zejména pak v měsících, kdy si šlo za zlomek ceny zahrát řadu nových kvalitních her. Není také náhodou, že změna přichází před vydáním nového Call fo Duty.

