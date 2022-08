Game Pass láká na servírování kávy, skvělé sci-fi či antické Řecko

Prvním kouskem, který už je venku, je povedený vizuální román Coffee Talk. Hra se odehrává v alternativním Seattlu a láká například na milostný příběh mezi elfem a sukubou či pokec s mimozemšťanem, který se snaží pochopit život lidí. Hrát je možné na PC, xboxech a v cloudu s podporou dotykového ovládání.

Skvěle vypadá brutální brawler Midnight Fight Express, v němž různými chvaty a pomocí řady zbraní za využití prvků v prostředí likvidujete zástupy nepřátel. Pokud bude hratelnost zábavná tak, jak působí z ukázek, máme se na co těšit. Hra bude v Game Passu dostupná 23. srpna na PC, xboxech a v cloudu, tedy přímo v den vydání.

Exapunks je čtyři roky starý, přesto ceněný a velmi kreativní kousek, v němž dostanou zabrat vaše mozkové závity. Programujete malé roboty, s nimiž pak podnikáte různé hackerské akce. Hra bude dostupná pouze na PC, a to 25. srpna.

Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition je definitivní edice adventury / vizuálního románu s dabingem. Hráči chválí fantastický sci-fi příběh, někteří hru označují za nejlepší indie počin roku 2021. Vychází 25. srpna na PC a xboxech.

Třicátého srpna vychází strategie Commandos 3 – HD Remaster, tedy remasterovaná verze původní hry s přepracovanými modely postav, texturami, vylepšeným ovládáním a uživatelským rozhraním. Nezbývá než doufat, že tentokrát to dopadne lépe než předchozí nepovedené remastery, moc tomu ovšem nevěříme. Hra bude dostupná na PC, xboxech i v cloudu.

Midnight Fight Express Immortals Fenyx Rising

Další novinkou je nová hra od tvůrce hitu Her Story nazvaná Immortality. Marissa Marcelová byla filmovou hvězdou. Natočila tři filmy, žádný z nich však nebyl nikdy uveden do kin. Poté zmizela. Cílem hry je zjistit, co se s herečkou stalo. Jak? Budete si prohlížet její filmy i záběry ze zákulisí produkce a hledat indície. Hra vychází 30. srpna na PC, Xbox Series X/S a hratelná bude též v cloudu.

Posledním lákadlem je ubisoftí akční RPG Immortals Fenyx Rising z konce roku 2020. Zhruba dvacetihodinové dobrodružství ve světě mytologie antického Řecka láká na obdobné ingredience, které známe z Assassin’s Creed. Recenzi si přečtěte na Bonuswebu zde.