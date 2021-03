Těchto dvacet ikonických her od Bethesdy je nyní v Xbox Game Passu

Game Pass je služba, která v rámci předplatného umožní hrát přes sto vybraných her. Příjemným bonusem je fakt, že Microsoft do ní umísťuje hry od vlastních studií v den jejich vydání. Službu si lze předplatit zvlášť jak na Xboxu, tak PC, nicméně nejvíc toho nabízí ve verzi Ultimate. Kromě hraní přes cloud na telefonech či tabletech s Androidem to jsou i vybrané hry od EA a aktivní Gold, který na Xboxu zajistí hraní online a každý měsíc hry zdarma.

„Bethesdu přivítáme u Xboxu tak, že zpřístupníme členům Xbox Game Passu dvacet her od Bethesdy, které patří mezi nejikoničtější a nejoceňovanější, a to včetně značek jako Dishonored, Doom, The Elder Scrolls, Fallout a Wolfenstein,“ říká Microsoft.

Předplatitelé Ultimate verze přitom mohou šestnáct z těchto her hrát na PC, Xboxu i přes cloud. Některé další pak na next-gen konzolích Xbox Series X/S umí využít funkce FPS Boost.

Game Pass rozšířilo těch dvacet her. Ne všechny jsou sice ikonické a některé už v Game Passu byly, z pohledu uživatele služby ovšem není co řešit. Je to paráda!

Dishonored Definitive Edition (konzole, PC, cloud)



(konzole, PC, cloud) Dishonored 2 (konzole, PC, cloud)



(konzole, PC, cloud) DOOM (1993) (konzole, PC, cloud)



(konzole, PC, cloud) DOOM II (konzole, PC, cloud)



(konzole, PC, cloud) DOOM 3 (konzole, PC, cloud)



(konzole, PC, cloud) DOOM 64 (konzole, PC, cloud)



(konzole, PC, cloud) DOOM Eternal (konzole, PC, cloud)



(konzole, PC, cloud) The Elder Scrolls III: Morrowind (konzole, PC)



(konzole, PC) The Elder Scrolls IV: Oblivion (konzole, PC)



(konzole, PC) The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (konzole, PC, cloud)



(konzole, PC, cloud) The Elder Scrolls Online (cloud, konzole)



(cloud, konzole) The Evil Within (konzole, PC, cloud)



(konzole, PC, cloud) Fallout 4 (konzole, PC, cloud)



(konzole, PC, cloud) Fallout 76 (konzole, PC, cloud)



(konzole, PC, cloud) Fallout: New Vegas (konzole)



(konzole) Prey (konzole, PC, cloud)



(konzole, PC, cloud) RAGE 2 (konzole, PC, cloud)



(konzole, PC, cloud) Wolfenstein: The New Order (konzole, PC, cloud)



(konzole, PC, cloud) Wolfenstein: The Old Blood (konzole, PC, cloud)



(konzole, PC, cloud) Wolfenstein: Youngblood (konzole, PC, cloud)



Pár převážně starších her v Game Passu je první krůček, teprve budoucnost ovšem ukáže, co Microsoft dokáže z akvizice vytřískat. Už ostatně avizoval, že některé nové hry od Bethesdy budou exkluzivní na PC a Xbox, což se dalo tak nějak očekávat.