Microsoft zdražil herní předplatné Game Pass

Poté, co Microsoft koupil obří vydavatelství Activision Blizzard, se začalo spekulovat, zda je stávající model herního předplatného udržitelný. Microsoft totiž umísťuje své vlastní hry do nejvyšší verze předplatného (Ultimate) a PC hned v den jejich vydání. O zdražení si v posledních měsících šuškali vrabci na střeše a přichází před vydáním z komerčního hlediska zásadní hry – válečné střelnice Call of Duty: Black Ops 6.

Změny v Game Passu

Microsoft po změnách nabízí tři předplatná: Game Pass Ultimate, Game Pass Core a PC Game Pass. Ultimate zahrnuje vše včetně EA Play a hraní v cloudu, přičemž z 389 korun za měsíc zdražuje na 439 korun. Core je základní předplatné pro hraní online s výběrem 25 her – cena za rok se mírně navyšuje z 1 499 korun na 1 599 korun. U PC Game Passu se cena změnila z 259 korun na 299. Stávajícím předplatitelům se cena upraví od 12. září.

Game Pass pro konzole zanikl, nicméně uživatelé s touto variantou si ji mohou v případě zájmu platit dál (alespoň pro následující měsíce).

Připravovanou novinkou je Game Pass Standard, což je konzolové předplatné, které obsahuje multiplayer a stovky her v katalogu. Háček je ovšem v tom, že Microsoft do něj nebude umísťovat své vlastní hry hned v den jejich vydání. Dostupný by měl být během následujících měsíců s očekávanou cenou 389 korun.